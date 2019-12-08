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Отдых подорожает: в Турции ввели налог с туристов

09.12.2019 16:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проживание в отелях Турции станет дороже, соответствующий закон о введении 2%-го налога с туристов подписал президент страны Тайип Эрдоган, его текст опубликован в официальном издании Resmi Gazetе.

Налог вводится с 1 января 2020 года. В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года - 2%. Налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и другие места, где могут разместиться туристы. При этом налог будет оформляться отдельным документом.

Ранее турецкий Минфин предложил ввести в 2020 году налога с отельеров, которые должны были выплачивать в бюджет от 1 до 6% стоимости номеров. В итоге парламент решил переложить выплату налога на туристов и изменить его ставку, соответствующий законопроект был принят в середине ноября. 

Представители туристической отрасли страны выступили против закона, однако их просьба не нашла отклика.

Напомним, что летом торговцы и ремесленники турецких курортов обратились к властям страны с просьбой отменить формат all inclusive в некоторых отелях, поскольку это, по их мнению, негативно влияет на бизнес. 

Представители торговли полагали, что туристы, приехавший по этой системе, находится в отеле, не тратит деньги за его пределами и не ездит по стране.

Турция наряду с Египтом и Украиной находится в тройке самых популярных направлений для проведения отпуска у белорусов - в прошлом году там отдохнули более 150 тысяч человек
 
 
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Проживание в отелях Турции станет дороже, соответствующий закон о введении 2%-го налога с туристов подписал президент страны Тайип Эрдоган, его текст опубликован в...
 
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