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Суд: проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть

09.12.2019 16:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Шестой апелляционный суд в Киеве признал законным переименование проспектов Бандеры и Шухевича. Об этом сообщает РБК-Украина.

Таким образом апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования проспектов Бандеры и Шухевича. Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета и партии "Свободы" на решение Окружного админсуда Киева от 25 июня 2019 года.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и вернул проспектам названия Бандеры и Шухевича, признав законным соответствующее решение Киеврады от 2016 года о переименовании проспектов Московского и Ватутина.

Полгода назад Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух столичных проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Тогда в суде сообщили, что решение было принято судом ввиду нарушения процедуры по переименованию проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений.

После решения суда Киевский городской совет заявил, что повторно назовет два проспекта в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
 
 
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Шестой апелляционный суд в Киеве признал законным переименование проспектов Бандеры и Шухевича. Об этом сообщает РБК-Украина.
 
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