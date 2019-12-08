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Медведев назвал санкции WADA «антироссийской истерией»

09.12.2019 16:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.


Дмитрий Медведев. Фото: Reuters

Сегодня исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию и отстранил Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Чистые российские спортсмены будут допущены до Игр и чемпионатов мира, но только в нейтральном статусе — без флага и гимна.

«Невозможно игнорировать решение Международного антидопингового агентства по нашим спортсменам. Я сейчас не буду проводить подробный анализ; не так давно, выступая с интервью, я сказал, что в данном случае очевидно, что и на российской стороне — я имею в виду в нашем спортивном сообществе — существуют значительные пока проблемы с допингом, это невозможно отрицать», — заявил Медведев.

«То, что все эти решения повторяются, и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму», — цитирует Медведева РИА "Новости".

 
 
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
 
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