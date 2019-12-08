Семь продуктов, которые зря считали очень полезными

Источник материала: Tut.by

Business Inside r перечислил продукты, которые еще недавно принимали за крайне здоровые и очень полезные, — и объяснил, откуда взялось такое убеждение.



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Ореховая паста. Большинство ореховых паст часто содержат добавленный сахар, а значит, являются очень калорийными продуктами. Считается, что популярность и здоровую репутацию ореховая паста приобрела во времена Великой депрессии в США: ее рекламировали как источник белка в рационе, который будет дешевле мяса.

Белки вместо желтков. Десятилетиями многие верили, что желтки есть вредно из-за содержания холестерина. Но оказалось , что холестерин в яйцах значительно не повышает уровень холестерина в крови у подавляющего большинства из нас, а то самое исследование, которое всех напугало, проводили на кроликах.

Пакетированный сок и смузи. То, что для производства сока понадобится много фруктов, совсем не делает его полезнее для здоровья. В большинстве упаковок есть добавленный сахар, и порой его больше, чем в сладкой газировке. А первые смузи своим правильным имиджем обязаны Стиву Кухнау: он создал крупную сеть питания Smoothie King в США в 1973 году.

Гранола и хлопья для завтрака. В хлопьях и граноле может быть много сахара, так что это не лучший вариант завтрака: потом можно быстро проголодаться и чувствовать себя вялым. Пишут, что устойчивая привычка завтракать хлопьями — это победа не столько вкуса, сколько блестящего маркетинга и дизайна упаковки. Например, в США создатель известной компании-производителя сухих завтраков Келлогс призывал начинать день именно орехами и зерновыми, потому что сам был убежденным вегетарианцем.

Спортивные напитки. Многие по ошибке считали, что сладкая вода нужна, чтобы подготовиться к тренировке и восстановить силы после. Оказалось, что для обычного занятия в зале ученые все-таки рекомендуют пить чистую воду и употреблять достаточно протеина: он помогает восстановлению и строению мышц.

Кокосовая вода. О ней говорили как о чудо-напитке, панацее от всего: от обезвоживания после тренировки — до рака . Бизнес на кокосовой воде сильно вырос в середине 2000-х и превратился в индустрию на 400 миллионов долларов, где доминируют несколько крупных корпораций. Реклама со знаменитостями вроде Рианны помогла ввести продукт в моду.

Морожное с меньшим содержанием жира. Вера в то, что продукты с низким содержанием жира приведут к улучшению здоровья и похудению, была так сильна, что обезжиренным стало даже мороженое. Но исследование длиной в 8 лет на почти 50 тысяч женщинах показало, что это маловероятно: за время исследования испытуемые не снизили риск рака и болезней сердца — а если и похудели, то ненамного.