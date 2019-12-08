|
Семь продуктов, которые зря считали очень полезными
Источник материала: Tut.by
Ореховая паста. Большинство ореховых паст часто содержат добавленный сахар, а значит, являются очень калорийными продуктами. Считается, что популярность и здоровую репутацию ореховая паста приобрела во времена Великой депрессии в США: ее рекламировали как источник белка в рационе, который будет дешевле мяса.
Белки вместо желтков. Десятилетиями многие верили, что желтки есть вредно из-за содержания холестерина. Но
Пакетированный сок и смузи. То, что для производства сока понадобится много фруктов, совсем не делает его полезнее для здоровья. В большинстве упаковок есть добавленный сахар, и порой его больше, чем в сладкой газировке. А первые смузи своим правильным имиджем обязаны Стиву Кухнау: он создал крупную сеть питания
Гранола и хлопья для завтрака. В хлопьях и граноле может быть много сахара, так что это не лучший вариант завтрака: потом
Спортивные напитки. Многие по ошибке считали, что сладкая вода нужна, чтобы подготовиться к тренировке и восстановить силы после. Оказалось, что для обычного занятия в зале ученые все-таки
Кокосовая вода. О ней говорили как о чудо-напитке, панацее от всего: от обезвоживания после тренировки — до
Морожное с меньшим содержанием жира. Вера в то, что продукты с низким содержанием жира приведут к улучшению здоровья и похудению, была так сильна, что обезжиренным стало даже мороженое. Но
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продукты, которые еще недавно принимали за здоровые и полезные, и объяснил, откуда взялось такое убеждение.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)