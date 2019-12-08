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Зачем?! Неизвестные взломали сайт Белорусского союза художников

09.12.2019 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Григорий Ситница написал заявление в милицию

Зачем?! Неизвестные взломали сайт Белорусского союза художников
Пару недель назад неизвестные взломали сайт Белорусского союза художников.

“Руководство ОО “Белорусский союз художников” информирует всех добрых людей, что сайт нашей безмятежной организации сильно пострадал от преступного нападения пока что неизвестных нам злоумышленников и сейчас временно не работает, находясь в коме, - написал на сайте почти поэтическое послание председатель Союза художников Григорий Ситница. - Слезы отчаяния и причитания заполонили художественное сообщество нашего многострадального края.

Надеемся, что вскоре мы сможем пережить нанесенный ущерб, а вместе с тем, и вывести на свет Божий тайных вредителей и тех “благодетелей”, которым очень хотелось сделать нам хоть какую-то пакость.

Пусть пока что радуются своей гнусности и постепенно изучают Уголовный кодекс Республики Беларусь, который вскоре будет к ним применен”.

“Это все наши доброжелатели, -- так прокомментировал ситуацию “Белорусскому партизану” Григорий Ситница. – Ну вот послушайте, какому хакеру в принципе мог быть интересен наш сайт? Это не фирма, не банк, не крутая оппозиционная газета. Но сломали же! Вот сейчас восстанавливаем, уже вторая неделя пошла…

Я сразу написал заявление в правоохранительные органы. Приходили специалисты, разбирались вместе с нашим программистом. Но пока результатов расследования нет.

Связываю ли я хакерский взлом нашего сайта с предстоящим съездом Белорусского художников и выборами нового председателя? Если честно, я вообще не хочу ничего связывать, даже думать об этом не хочу! Каждый день информация какая-то появляется, закипают страсти, а потом съезд пройдет и все на три года затихнет…”


На 17 декабря запланировал очередной съезд Союза художников. Григорий Ситница, скорее всего, покинет это пост. Он отбыл два срока, поэтому по уставу организации сейчас не имеет права баллотироваться.
 
 
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