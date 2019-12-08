Детский народный ансамбль песни и танца «Прибужье» отметил своё 65-летие концертом

Источник материала: Виртуальный Брест

4 декабря в ОКЦ состоялся юбилейный концерт детского народного ансамбля песни и танца «Прибужье», который отметил своё 65-летие. Каждый концерт интересен по-своему, но выступление, о котором хочется рассказать, — это праздник, праздник души. Ведь музыка и хореография– это волшебство, источник радости и вдохновения. Именно они наполняют нашу жизнь яркими красками эмоций. Поистине, светлое чувство испытывают люди при соприкосновении с искусством нашего всеми горячо любимого коллектива.





Руководители ансамбля, детская группа учащихся, а также его выпускники подготовили интересную и насыщенную программу. Исключительная любовь к детям, к своим обязанностям, опыт работы позволили педагогам на высоком профессиональном и эмоциональном уровне провести этот праздник. Все было продумано до мелочей: сценарий, оформление зала, музыкальное сопровождение, выступление каждого ребенка и выпускника. Использована электронная техника, игра на народных инструментах.

В программу входило большое количество различных песен, танцев, поздравлений выпускников со сцены и видеофрагменты. Музыка и танцы были разнообразны: лирические, фольклорные, веселые, ритмичные. Все представленные номера были интересны и очень трогательны. Органично сочетались разработки народных песен и аранжировки представленного материала. Прозвучало множество прекрасных песен, связанных с историей и самобытной культурой белорусского народа.

Зрители увлеченно слушали необыкновенное многоголосное песнопение. В концерте выступила выпускница ансамбля, студентка Белорусской академии музыки Хайко Марина, покорив зрителя высоким певческим диапазоном и артистичностью исполнения. Затем выпускники былых лет, одногодки «Прибужья», вспоминали, как всё начиналось, на каком высоком уровне доводилось им выступать, принимая участие во всесоюзных мероприятиях. Постановки танцев балетмейстера ансамбля Фейгина Л.Б. «Еврейская сюита», «Пеўні»- шедевры в исполнении выпускников 2000-х годов, которые продемонстрировали и доказали, что бывших танцоров не бывает, есть большие профессионалы своего дела, преданные ему до конца. И стоило наших ребят только позвать, как они бойко, ответственно и наотмашь взялись за репетиции и всех покорили во время концерта. Браво, ребята, виват, педагоги!





Нежные лирические песни в сочетании с залихватскими плясками создавали в зале необычайно тёплую и дружескую атмосферу. Зрители, среди которых было немало бывших прибужцев, дружно подпевали хоровой группе ансамбля и поддерживали аплодисментами танцоров. Хотелось бы также отметить и ансамбль преподавателей народных инструментов «Лад» под руководством И. Л. Демянюка, который замечательно сопровождал песни и танцы участников ансамбля.

Трогательно прозвучали приветственные слова руководителя коллектива Романюк И.Н. Добрые пожелания выпускникам и сегодняшним участникам с её уст были очень трогательны: незабываемая и незаменимая страна детства, имя которой «Прибужье», жила, живёт и обязательно будет жить.





Концерт прошел на одном дыхании, в теплой творческой обстановке, с желанием услышать и увидеть следующий номер. Радовали глаз яркие народные костюмы и искорки в глазах детей, согревали душу чистые слаженные голоса. Артисты подарили зрителям настоящий праздник души, окунув их на некоторое время в годы юности. Благодарная публика, наслаждаясь красочными и душевными музыкальными и танцевальными номерами талантливых исполнителей, в ответ дарила бурные горячие аплодисменты.

В завершение этой замечательной встречи директор гимназии №3 И.Г.Кузьмич выразила огромную благодарность артистам за полученное удовольствие, положительные эмоции и глубокую признательность руководителям, ведь это огромный труд научить ребят исполнительскому мастерству, музыкальной грамотности, пению и хореографии.





Дорогой ансамбль — как хорошо, что он жив! И не просто жив, а живет рядом с нами, в нашем родном городе, в нашей гимназии №3. Коллектив "Прибужье" — единственный детский народный ансамбль в Беларуси, и это замечательно, что в нашем учреждении образования берегут традиции белорусского народного творчества в лучших его образцах, а учащиеся несут самобытные песни и танцы людям.

Хочется пожелать, чтобы этот великолепный коллектив жил и выходил на большую сцену. Пусть же не угаснет чистый родник песен и танцев прибужцев, ведь песня и танец— душа народная!