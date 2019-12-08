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В Турции вводят налог на проживание в отелях

09.12.2019 17:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Турции вводят налог на проживание в отелях
Марина Борисова / АиФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон, согласно которому туристы, посещающие эту страну, обязаны будут платить дополнительный налог на проживание в отелях.

В Турции вводят налог на проживание в отелях Турецкие отели продолжат работать по системе «все включено»

Об этом сообщается в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

На первом этапе, с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, с туристов, проживающих в турецких гостиницах, пансионатах, мотелях, гостевых домах, кемпингах, шале и других объектах, будет взиматься налог в размере 1% от общей стоимости размещения. С 2021 года он возрастет до 2%. Отели должны будут оформлять его в виде отдельного документа. У президента Турции есть полномочия отдельным указом понизить налог на половину номинального значения или повысить в два раза.

Как сообщает ТАСС, от налога освобождаются студенческие общежития, пансионы и дома отдыха для учащихся. Он не будет взиматься с дипломатов зарубежных представительств в Турции, иных лиц, имеющих дипломатический статус, а также сотрудников международных организаций при наличии соответствующего соглашения с Анкарой об освобождении от налогов.

 
 
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон, согласно которому туристы, посещающие эту страну, обязаны будут платить дополнительный налог на проживание...
 
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