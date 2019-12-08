В хороводе с умниками и умницами

Источник материала: Вороновская газета





С 9 декабря текущего года по 10 января следующего представители районной власти, общественных объединений, коллективы организаций и предприятий Вороновщины и просто неравнодушные люди подключаются к марафону добрых дел.



















Вороновщина присоединилась к благотворительной республиканской акции «Наши дети». Около семидесяти ребят — победителей и призеров республиканских и областных олимпиад, различных конкурсов и спортивных соревнований — стали участниками первого праздничного мероприятия. В день старта акции поздравительную эстафету другим районным организациям и отделениям передали общественные объединения «Белорусский фонд мира», «Белая Русь» и «Белорусский детский фонд».



















































— В зале районного центра культуры и народного творчества собрались лучшие из лучших. Желаю вам, ребята, чтобы вы росли в своих достижениях, радовали родителей, пополняли багаж знаний, который обязательно пригодится в будущем. Будьте успешными и счастливыми, — приветствовал присутствующих заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович.





Предновогодним подарком для юных вороновчан стали сказочное представление и сладости.



















Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.