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В хороводе с умниками и умницами

09.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В хороводе с умниками и умницами

С 9 декабря текущего года по 10 января следующего представители районной власти, общественных объединений, коллективы организаций и предприятий Вороновщины и просто неравнодушные люди подключаются к марафону добрых дел.


В хороводе с умниками и умницами
В хороводе с умниками и умницами
В хороводе с умниками и умницами
В хороводе с умниками и умницами

Вороновщина присоединилась к благотворительной республиканской акции «Наши дети». Около семидесяти ребят — победителей и призеров республиканских и областных олимпиад, различных конкурсов и спортивных соревнований — стали участниками первого праздничного мероприятия. В день старта акции поздравительную эстафету другим районным организациям и отделениям передали общественные объединения «Белорусский фонд мира», «Белая Русь» и «Белорусский детский фонд».


В хороводе с умниками и умницами
В хороводе с умниками и умницами
В хороводе с умниками и умницами
В хороводе с умниками и умницами
В хороводе с умниками и умницами
В хороводе с умниками и умницами
В хороводе с умниками и умницами
В хороводе с умниками и умницами
В хороводе с умниками и умницами
В хороводе с умниками и умницами
В хороводе с умниками и умницами
В хороводе с умниками и умницами

 

— В зале районного центра культуры и народного творчества собрались лучшие из лучших. Желаю вам, ребята, чтобы вы росли в своих достижениях, радовали родителей, пополняли багаж знаний, который обязательно пригодится в будущем. Будьте успешными и счастливыми, — приветствовал присутствующих заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович.
В хороводе с умниками и умницами

Предновогодним подарком для юных вороновчан  стали сказочное представление и сладости.


В хороводе с умниками и умницами
В хороводе с умниками и умницами
В хороводе с умниками и умницами
В хороводе с умниками и умницами

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
Ссылка на источник 36
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С 9 декабря текущего года по 10 января следующего представители районной власти, общественных объединений, коллективы организаций и предприятий Вороновщины и...
 
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