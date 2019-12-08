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Не полёт, а улёт. В Минске открывается одна из крупнейших в мире аэротруб

09.12.2019 17:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Не полёт, а улёт. В Минске открывается одна из крупнейших в мире аэротруб
Ксения Соснина / АиФ

Когда я была маленькой и наивной, мне нравилось смотреть передачи про предсказателей. Я даже запомнила одно «пророчество»: к 2050 году люди научатся парить без крыльев и самолётов. Я выросла и перестала смотреть сомнительные ТВ-шоу, но мысль о возможности такого полёта интриговала меня. И вот в преддверии 2020 года я попала на презентацию аэротрубы iFLY в минском ТРЦ PALAZZO и утолила любопытство на 30 лет раньше.

Как это устроено

Аэротруба iFLY ещё до запуска стала одной из крупнейших в мире. Конструкция напоминает портал из фантастического фильма – это огромная прозрачная труба, в которой можно подняться на 17-метровую высоту. Внутри поддерживается температура 23-25 градусов, чтобы можно было летать в любое время года.

Не полёт, а улёт. В Минске открывается одна из крупнейших в мире аэротруб
Фото: АиФ/ Ксения Соснина

Аэротруба работает за счет четырех мощных двигателей — они создают поток воздуха со скоростью выше 250 км/час. Он удерживает человека и дает возможность свободного передвижения. Там, где расположены двигатели и высшая точка для полета, установлена видеокамера. Она пригодится во время планирующихся соревнований, как сказал председатель Белорусской федерации авиационного спорта Александр ЦЕНТЕР:

 Открытие трубы – важный шаг для популяризации авиационных видов спорта. Мы заинтересованы в том, чтобы в Минск приезжали сборные по аэротрубному спорту и другие спортсмены. Страна действительно развивается и становится авиационной державой, что можно проследить на примере Белорусской академии авиации и сегодня на открытии одной из крупнейших аэротруб.

Спортивный аттракцион обошелся застройщику в 13 миллионов долларов. Проект iFLY Minsk выполнен по американской франшизе. 

Не полёт, а улёт. В Минске открывается одна из крупнейших в мире аэротруб
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Важно знать

Аэротруба подходит для всех желающих в возрасте от 3 до 103 лет. Из противопоказаний — травмы плеча. Для безопасного полета в трубе вам выдадут специальные комбинезон, шлем, очки и обувь. Также предлагаются беруши и шапочки, под которые нужно спрятать волосы. За краткий инструктаж вы узнаете, какую позу принять в полете и что означают жесты инструктора. Если он показывает два прямых пальца – нужно выпрямить ноги, два согнутых – согнуть. Один палец – поднять подбородок, поднятые большой палец и мизинец – «расслабься». Просто большой палец вверх – все отлично. Запомнить несложно.

Две минуты в трубе сравнимы с четырьмя прыжками с парашютом. Инструктор всё время находится внутри трубы, контролирует полет и корректирует положение тела человека. Для тех, кто хочет полетать повыше, есть услуга «highflights» – вместе с инструктором можно несколько раз подняться на высоту до 7 метров. Во всех трубах iFLY такая услуга стоит около 15 долларов и оплачивается дополнительно, в iFLY Minsk первые полгода это будет бесплатно. Развлечение стоит около 15 долларов, первые полгода его будут предоставлять бесплатно.

Не полёт, а улёт. В Минске открывается одна из крупнейших в мире аэротруб Почему в самолетах нет парашютов?

14 декабря состоится открытие аэротрубы, и организаторы обещают зрелищное аэрошоу.

Минская аэротруба, построенная по франшизе iFLY, 87-я в мире. Она одна из самых высоких. Основной региональный конкурент по такому развлечению — Россия. Например, в Московском регионе работают больше 10 аэротруб. 

Справка

Когда открытие: 14 декабря 2019 года, 15:00.

Где: Минск, ул. Тимирязева, 74а. Второй этаж ТРЦ PALAZZO.

Время полета: 2 минуты.

Цена: 30 рублей – для детей, 50 рублей – для взрослых (это стоимость первого полета, остальные будут дешевле).    

 
Теги: Минск
 
 
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Во время полёта главное – расслабиться и вспомнить значение жестов инструктора.
 
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