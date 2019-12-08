Появился новый топ-100 продавцов оружия. Беларуси там нет, но есть Россия, Украина и Польша

Источник материала: Tut.by

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал очередной ежегодный отчет о мировой торговле оружием и рынке вооружений. Как обычно, лидерство в этой сфере сохраняют США, на втором месте — Россия. Белорусских компаний в лидерах не замечено.



Фото: Константин Лазарев

Соединенные Штаты Америки, как и в прошлом году, удерживают больше половины рынка вооружений на планете — 59% (причем рост к 2017 году составил порядка 7,2 процента). На втором месте Россия с 8,6%, но по отношению к предыдущему году российские компании потеряли 0,4% рынка. Замыкает тройку лидеров Великобритания с 8,4%.

Среди лидеров также Франция, «Трансъевропейские компании» (под этим названием скрываются гиганты MBDA и Airbus, чьи производственные мощности находятся в разных странах Европы), Италия, Япония, Израиль, Германия, Индия и Южная Корея. Все прочие страны вместе обеспечивают не более 3,4% рынка.

Также SIPRI опубликовал статистику по крупнейшим компаниям — экспортерам оружия. Как и год назад, большинство из них американские. В топ-10 оружейных гигантов лидирует Lockheed Martin Corp. из США. Всего же в первой десятке пять корпораций из Штатов. Также среди лидеров британская BAE Systems, «трансъевропейская» Airbus Group, Leonardo из Италии, российский «Алмаз-Антей» и французская Thales.

Белорусский «Госкомвоенпром» в топ-100 крупнейших экспортеров оружия не вошел. Зато в списке оказались оружейные компании трех соседей Беларуси. Помимо «Алмаз-Антея» и еще девяти российских компаний, упомянутых SIPRI, среди наиболее значительных производителей и продавцов вооружений (места от 9 до 64, всего продано оружия на 36,2 млрд долларов) замечены украинский «УкрОборонПром» (на 71 месте, оружия продано на 1,3 млрд долларов за год) и польская PGZ (74 место с 1,25 млрд долларов).

Стоит отметить, что китайских компаний в списках SIPRI, как всегда, нет: Китай крайне неохотно делится статистикой по продажам оружия, так что о его доле рынка остается только догадываться.