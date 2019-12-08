ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Появился новый топ-100 продавцов оружия. Беларуси там нет, но есть Россия, Украина и Польша

09.12.2019 17:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал очередной ежегодный отчет о мировой торговле оружием и рынке вооружений. Как обычно, лидерство в этой сфере сохраняют США, на втором месте — Россия. Белорусских компаний в лидерах не замечено.


Фото: Константин Лазарев

Соединенные Штаты Америки, как и в прошлом году, удерживают больше половины рынка вооружений на планете — 59% (причем рост к 2017 году составил порядка 7,2 процента). На втором месте Россия с 8,6%, но по отношению к предыдущему году российские компании потеряли 0,4% рынка. Замыкает тройку лидеров Великобритания с 8,4%.

Среди лидеров также Франция, «Трансъевропейские компании» (под этим названием скрываются гиганты MBDA и Airbus, чьи производственные мощности находятся в разных странах Европы), Италия, Япония, Израиль, Германия, Индия и Южная Корея. Все прочие страны вместе обеспечивают не более 3,4% рынка.

Также SIPRI опубликовал статистику по крупнейшим компаниям — экспортерам оружия. Как и год назад, большинство из них американские. В топ-10 оружейных гигантов лидирует Lockheed Martin Corp. из США. Всего же в первой десятке пять корпораций из Штатов. Также среди лидеров британская BAE Systems, «трансъевропейская» Airbus Group, Leonardo из Италии, российский «Алмаз-Антей» и французская Thales.

Белорусский «Госкомвоенпром» в топ-100 крупнейших экспортеров оружия не вошел. Зато в списке оказались оружейные компании трех соседей Беларуси. Помимо «Алмаз-Антея» и еще девяти российских компаний, упомянутых SIPRI, среди наиболее значительных производителей и продавцов вооружений (места от 9 до 64, всего продано оружия на 36,2 млрд долларов) замечены украинский «УкрОборонПром» (на 71 месте, оружия продано на 1,3 млрд долларов за год) и польская PGZ (74 место с 1,25 млрд долларов).

Стоит отметить, что китайских компаний в списках SIPRI, как всегда, нет: Китай крайне неохотно делится статистикой по продажам оружия, так что о его доле рынка остается только догадываться.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше половины рынка держит США, Китай статистикой не делится.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые начальники в могилевском здравоохранении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика