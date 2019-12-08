"Проанализировали результаты анализа" Беларусь ведет переговоры не с Кремлем, а с собой

Для 20-летнего юбилея — более чем скромный подарок, зато для митингующих — в самый раз. Радости от неподписания программы и дорожных карт — как будто еще раз выиграли битву под Оршей.





Отстояли суверенитет — «перамога»?





На самом же деле прошел только первый раунд переговоров. Идет торг, ставка в котором — суверенитет Беларуси, пока, правда, экономический. Дорожные карты не брошены. Их лишь собираются перетасовать и сдать заново менее чем через 2 недели.





А потому искренние порывы вышедших на площадь для Лукашенко — удачный аргумент в этом торге. У авторитарно-популистской власти нет лучшего прикрытия, чем vox populi. К тому же не организованный услужливыми подчиненными, а стихийный и искренний.





Трогательное получается разделение труда: в Минске протестующие «гарбуза катят», в Сочи переговорщикам салатик из тыквы подают. Так у нас общее дело делается.





При неблагоприятном раскладе опытный игрок вынужден блефовать. В данном случае — заявлением «мы у вас ничего не просим, кроме равных условий». Хорошо бы получать энергоносители по ценам Смоленской области, но если не получается, то и не надо.





"Мы готовы и по $200 газ покупать, и нефть покупать не по $63 за баррель. Но тогда и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену." Лукашенко





Естественно, брать прикуп на таком мизере россияне не станут. У них такие формулы ценообразования не в ходу. К тому же такое «равенство» слишком напоминает излюбленную белорусскую нацидею «Божачка, мне ад цябе нічога не трэба, толькі каб у суседа карова здохла». К тому же такой цены нынче вообще нет.









В Евросоюзе российский трубопроводный газ в третьем квартале 2019 года стоил всего $169,8тыс. за куб. метр ($130 — в Беларуси на границе) с учетом акциза и таможенных пошлин. Если так и дальше пойдет, то даже нам было бы дешевле покупать газ через Польшу или Литву, чем клянчить поблажки у восточного союзника.





Но проблема в том, что нас равные условия категорически не устраивают. Белорусским госпредприятиям необходимы скидки, преференции и субсидии, чтобы компенсировать низкую производительность труда и неэффективность управления.





Поэтому власть вынуждена биться за сохранение нынешнего статус-кво. В противном случае придется выбирать между обвалом экономики или институциональными реформами, которые потянут за собой политические перемены.





Но и в России не желают такого исхода. Для нее непослушная авторитарная Беларусь со всеми нынешними затратами и убытками куда предпочтительнее, чем какая-нибудь «картофельная революция».





Волей-неволей приходится Кремлю думать: что б такое «актуализировать в связи с меняющимися обстоятельствами»? Провалить дело полностью нельзя — коллеги в рамках ЕврАзЭС смотрят. Обострять тоже не хочется.





Между тем потенциально мобилизационная база защитников «незалежнасцi» вполне серьезная. Допустим, интеграция состоялась и дала российскому капиталу свободный доступ на белорусский рынок. Такая интеграция не нужна бизнесу, который окажется под прессом российских конкурентов и рейдеров.





Особенно пострадают бенефициары индивидуальных преференций. Унификация таможенного и налогового законодательства их попросту уничтожит. Интеграция ни к чему ни «красным директорам», которых российские хозяева первыми попрут с насиженных кресел, ни рабочим и крестьянам, которых массово поувольняют в рамках программ оптимизации затрат и повышения производительности труда.





Юристам и консалтерам придется на своей шкуре испытать, как выглядит компенсация строгости законов игнорированием их соблюдения — в виде басманно-кунцевского правосудия. Получается, что президент — защитник суверенитета становится воистину главной конослидирующей силой в обществе.









Выиграть в интеграции, пожалуй, могли бы лишь силовики и некоторые чиновники, которые получили бы российские коррупционные возможности — если приноровятся к новым условиям. Но пока их и так неплохо кормят.





В событиях 7-8 декабря смущает небывалая лояльность властей. Давненько они не были столь снисходительны к несанкционированным сборищам. В любом случае по белорусским меркам выйти на акцию протеста, тем более несанкционированную, — безусловно, ПОСТУПОК. На 7 больших букв. Но для защиты независимости разовой акции нескольких сотен и даже тысяч человек не хватит.





Сколько может собраться тех, кто готов терпеть экономические неурядицы несколько лет ради суверенитета страны? И сколько мы готовы держаться? Без живых цепей, митингов на ступеньках под снисходительным оком тихарей в штатском.





Просто подорожают бензин и коммуналка, а зарплаты у всех усохнут. Всякие рос-за-всем-надзоры вдруг начнут массово обнаруживать в белорусском твороге двуокись рутения, в мясе — бензоат двимерита, в лифчиках — просроченный тестостерон, в грузовиках — выбросы цианида плюмбума и радиальное смещение тормозов.





«Дочки» российских банков начнут синхронно играть на понижение белрубля. В транзитных грузах, доставляемых белорусскими перевозчиками из ЕС в Казахстан и из Китая в Португалию, российские таможенники начнут по 3 недели искать контрабандные лотосы. О повышении пенсий и зарплат бюджетникам можно забыть.





Представляете, новогоднее обращение к народу: «Мне нечего вам предложить, кроме суверенитета, инфляции, девальвации и безработицы. Вот вам удочки, ищите рыбу где хотите. Что поймаете — то ваше. Минус НДС и налог на патриотизм. Жыве Беларусь!»?





Натурально, радикальным оппозиционерам и теоретикам либертарианства это очень понравится. Вертикальщикам и силовикам — чуть поменьше. Рядовым труженикам — еще меньше. Тут-то и начнется настоящее испытание «на незалежнасць».









Готовы ли мы прожить хоть одну холодную зиму, как когда-то наши соседи? Или все, кто может, упакуют чемоданы и рванут кто куда: на запад или восток? Лишь бы теплее и денежнее.





Достанет ли нам сил на живую цепь повседневных трудов и лишений ради укрепления суверенитета в условиях мировых цен на энергоносители и структурной перестройки экономики?





Хватит ли у властей мужества на эту перестройку или они продолжит дурить головы себе и нам сказками о повышении эффективности госсектора и укреплении дисциплины?





Решение этих вопросов и есть настоящий торг. Но не с Москвой, а с собственным будущим. Только шансов его объегорить куда меньше, чем российского «союзничка».





Может, и вообще ни единого...