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БелАЗ заключил контракт на поставку 24 самосвалов на Кузбасс
09.12.2019 17:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belta.by
Машины грузоподъемностью купит одно из крупнейших в Кузбассе предприятий открытой добычи угля АО "Междуречье" (входит в группу "Сибуглемет").Карьерные самосвалы БелАЗ-75306 и БелАЗ-75131 будут доставлены в город Междуреченск Кемеровской области несколькими партиями до июня 2020 года, сообщает
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Машины грузоподъемностью купит одно из крупнейших в Кузбассе предприятий открытой добычи угля АО "Междуречье" (входит в группу "Сибуглемет").
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