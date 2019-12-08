ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БелАЗ заключил контракт на поставку 24 самосвалов на Кузбасс

09.12.2019 17:25 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

БелАЗ заключил контракт на поставку 24 самосвалов на Кузбасс

фото: belta.by

Машины грузоподъемностью купит одно из крупнейших в Кузбассе предприятий открытой добычи угля АО "Междуречье" (входит в группу "Сибуглемет").

Карьерные самосвалы БелАЗ-75306 и БелАЗ-75131 будут доставлены в город Междуреченск Кемеровской области несколькими партиями до июня 2020 года, сообщает БЕЛТА. Всего в АО "Междуречье" на данный момент эксплуатируется порядка 80 единиц карьерных самосвалов БелАЗ.
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машины грузоподъемностью купит одно из крупнейших в Кузбассе предприятий открытой добычи угля АО "Междуречье" (входит в группу "Сибуглемет").
 
Новости дня
Новости разные
 
Цистерна с дизтопливом перевернулась в Дзержинском районе: горючее вылилось на обочину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • теплые брюки на зиму мужские вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика