Источник материала: Ежедневник



фото: belta.by

Машины грузоподъемностью купит одно из крупнейших в Кузбассе предприятий открытой добычи угля АО "Междуречье" (входит в группу "Сибуглемет").

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БелАЗ заключил контракт на поставку 24 самосвалов на Кузбасс Машины грузоподъемностью купит одно из крупнейших в Кузбассе предприятий открытой добычи угля АО "Междуречье" (входит в группу "Сибуглемет").

Карьерные самосвалы БелАЗ-75306 и БелАЗ-75131 будут доставлены в город Междуреченск Кемеровской области несколькими партиями до июня 2020 года, сообщает. Всего в АО "Междуречье" на данный момент эксплуатируется порядка 80 единиц карьерных самосвалов БелАЗ.