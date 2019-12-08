Раскрыты первые подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2

Источник материала: Tut.by

На конференции Games Gathering Conference 2019 разработчики из студии GSC Game World поделились первыми подробностями о новой S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщается в ролике на YouTube-канале TheWolfstalker2.





PR-менеджер компании Захар Бочаров заявил, что в новой игре не будет лутбоксов и королевской битвы, но появятся инструменты для создания модификаций самими пользователями. Бочаров добавил, что разработчики понимают важность создания пользовательского контента, и что первые части серии до сих пор популярны в том числе благодаря модам.

Бочаров сказал, что создатели проекта осознают нехватку информации о S.T.A.L.K.E.R. 2. Но это должно измениться уже в грядущем году. Напомним: S.T.A.L.K.E.R. 2 анонсировали в мае 2018 года, с тех пор о проекте ничего нового практически не слышно. Даты выхода игры не называется, но известно, что она точно появится на ПК.