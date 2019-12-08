Австралийские ученые разработали гель, способный восстанавливать и заменять кожу и мускулы

Источник материала: Вороновская газета





Ранее исследователи уже создавали подобные материалы, однако ни один из них не мог похвастаться той прочностью.

Исследователи Австралийского национального университета разработали гидрогель, способный имитировать свойства живых клеток: синтетические ткани, в которые превращается гидрогель, могут послужить заменой как для кожи, так и для мышц. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Science Alert.

Ранее исследователи уже создавали подобные материалы, однако ни один из них не мог похвастаться той прочностью, которой обладает разработка австралийских ученых. Более того, гидрогель обладает способностью к самовосстановлению и мышечной памятью – он легко возвращается к прежней форме при нагревании или охлаждении.

Некоторые прежние разработки обладали подобными способностями, однако если гидрогель может претерпевать существенные трансформации всего за 10 секунд, то старым разработкам на аналогичные процессы могло потребоваться до 10 минут. Кроме того, ученым впервые удалось соединить в одном материале способность к самовосстановлению, прочность и мышечную память.

Главным условием успеха стало использование полимеров, между молекулами которых может возникать большое количество иминовых (углерод-азотных) связей – эти связи обладают высокой динамичностью, быстро образуются и столь же быстро исчезают, тем самым придавая материалу высокую прочность, способность быстро реагировать на изменения температуры и восстанавливать повреждения.

Использовать подобный материал, отмечают авторы исследования, можно не только в медицине, но и для создания устройств, поднимающих и опускающих тяжелые предметы при нагревании или охлаждении. Кроме того, в настоящее время исследователи ведут разработку «чернил» для 3D-печати на основе гидрогеля.

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