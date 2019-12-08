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Власти ввели послабления для индивидуальных предпринимателей
Источник материала: Tut.by
Власти ввели послабления для индивидуальных предпринимателей. Для них перенесли сроки подключения к системе контроля кассового оборудования. Это оборудование
Индивидуальным предпринимателям, которые работают в Минске и городах областного подчинения, к 1 сентября нужно было подключиться к системе контроля кассового оборудования. До 1 октября это требование нужно выполнить тем, кто трудится в городах районного подчинения, а до 1 ноября — по всей стране.
Сейчас для ИП увеличили отсрочку, в течение которой они могут использовать кассовые аппараты без средств контроля налогового органа (СКНО) при условии своевременного заключения договора на установку этого оборудования, — с 2 до 13 месяцев. С учетом отсрочки ипэшники должны будут начать использовать СКНО в Минске и областных городах с 1 октября 2020 года, в райцентрах — с 1 ноября, на всей остальной территории республики — с 1 декабря следующего года.
В МНС ранее
ИП неоднократно
Что такое программные кассы?
В Беларуси с 7 июля прошлого года юрлицам и предпринимателям при продаже товаров и оказании услуг разрешили
Программная касса — это программа, при помощи которой ИП и юрлица, занимающиеся торговлей или оказанием услуг, могут принимать платежи. Кроме того, программные кассы передают все необходимые данные в систему контроля кассового оборудования.
Эта касса может быть установлена на электронном устройстве — компьютере, планшете или мобильном телефоне. Главное, чтобы устройство соответствовало техническим требованиям, которые определил оператор программной кассовой системы. К примеру, устройство должно иметь возможность подключения средств криптографической защиты информации, передавать данные в систему контроля кассового оборудования.
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Для ИП перенесли сроки подключения к системе контроля кассового оборудования.
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