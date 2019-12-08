Источник материала: Tut.by

Власти ввели послабления для индивидуальных предпринимателей. Для них перенесли сроки подключения к системе контроля кассового оборудования. Это оборудование позволит налоговикам дистанционно контролировать выручки ИП, которые проходят через кассовое оборудование. Ранее дедлайн по подключению к этой системе уже переносили . Нынешние изменения предусмотрены постановлением Совмина и Нацбанка № 819/16 от 29 ноября этого года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Индивидуальным предпринимателям, которые работают в Минске и городах областного подчинения, к 1 сентября нужно было подключиться к системе контроля кассового оборудования. До 1 октября это требование нужно выполнить тем, кто трудится в городах районного подчинения, а до 1 ноября — по всей стране.

Сейчас для ИП увеличили отсрочку, в течение которой они могут использовать кассовые аппараты без средств контроля налогового органа (СКНО) при условии своевременного заключения договора на установку этого оборудования, — с 2 до 13 месяцев. С учетом отсрочки ипэшники должны будут начать использовать СКНО в Минске и областных городах с 1 октября 2020 года, в райцентрах — с 1 ноября, на всей остальной территории республики — с 1 декабря следующего года.

В МНС ранее поясняли , что изменения по срокам установки СКНО позволят «ИП принять решение по замене кассового оборудования с учетом появления в Беларуси альтернативного решения — программных касс».

ИП неоднократно выступали с критикой установки СКНО.

Что такое программные кассы?

В Беларуси с 7 июля прошлого года юрлицам и предпринимателям при продаже товаров и оказании услуг разрешили использовать программные кассы — альтернативу привычным кассовым аппаратам. Воспользоваться новинкой, как сообщалось, можно как при оплате наличными деньгами, так и при расчете банковской карточкой.

Программная касса — это программа, при помощи которой ИП и юрлица, занимающиеся торговлей или оказанием услуг, могут принимать платежи. Кроме того, программные кассы передают все необходимые данные в систему контроля кассового оборудования.

Эта касса может быть установлена на электронном устройстве — компьютере, планшете или мобильном телефоне. Главное, чтобы устройство соответствовало техническим требованиям, которые определил оператор программной кассовой системы. К примеру, устройство должно иметь возможность подключения средств криптографической защиты информации, передавать данные в систему контроля кассового оборудования.