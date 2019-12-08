Подарите детям декабрьский вкус волшебства

Источник материала: Ивьевский край

9 декабря стартовала республиканская акция «Наши дети». Марафон добра призван согреть теплом каждого ребенка. В 2019-ом к ежегодной акции присоединилось уже около ста общественных организаций.

Праздник начался в Ивьевской средней школе. Ничего, что на подоконниках дождь выстукивал свою мелодию, ведь главное, что мелодия эта была волшебной и таинственной, как и само ожидание Рождества и Нового года. Впечатление усиливалось от огней, заливавших большой актовый зал.

Учащиеся младших классов всех учреждений образования громко смеялись, хлопали в ладоши, топали ножками, помогали своими подсказками сказочным персонажам, мчались с ними на импровизированном паровозике, радовались появлению Деда Мороза и Снегурочки.

Большое спасибо народному театру игры «Зеленый фургон» (режиссер Н.В. Мудрик). Театральная постановка «Новогодний фейерверк» - настоящий подарок к празднику детям и взрослым.

И я вместе с ребятишками незаметно погрузилась в сказку. Как говорится, в детстве мы были-жили…

А когда на сцене появилась Баба Яга, персонаж непростой, неоднозначный, то я вспомнила еще одну сказку: попался к Бабе Яге мальчик из двадцать первого века. Старуха и говорит: «Сейчас на лопату посажу, сметанкой приправлю, поперчу да посолю….». А отличник ей в ответ: «Сметанку-то какую будешь использовать: с рынка или из магазина?». Призадумалась Баба Яга: «Что это за вопрос такой?». А мальчишка не теряется: «С рынка,- говорит,- жирная сметанка, холестерин потом всякий накапливается, а если из магазина, то тоже не вариант: вдруг там пальмовое масло? Да и красное мясо пожилым людям есть необязательно – куда лучше куриная грудка без кожицы…А еще лучше зелень да овощи кушать, особенно если печень пошаливает, кишечник засорен, гастрит …». «Вот детки пошли, - сокрушается злобная лесная старушка,- раньше домой просятся, плачут, маму зовут, а теперь вон оно как….».

Права Баба Яга! Все детишки покорили зрителей своими талантами, неуемной энергией, находчивостью. В ритме приближающегося праздника особенно зажигательными оказались танцевальные постановки. А взрослые были рядом, они поддерживали, восхищались, а иногда и замечания делали, если кто-то откровенно нарушал дисциплину. Учителя музыки так вообще танцевали вместе с детьми, спрятавшись от зрителей за кулисами. «Неразлучные друзья взрослые и дети!»

Все номера были на такие темы, как «Счастливое детство» и «Скоро Новый год!».

Выступая перед детьми, заместитель председателя Ивьевского райисполкома Лидия Войтеховна Носуль затронула тему добра: «Конечно, каждый из вас ждет подарков от Деда Мороза для себя лично, но не забывайте подумать о тех, кто рядом, о тех, кто нуждается в вашей помощи…!».

На мероприятии присутствовали начальник отдела образования Елена Николаевна Хомко, председатель Ивьевской районной ветеранской организации Иван Станиславович Жидель, председатель Ивьевской районной организации Белорусского Общества Красного Креста Ирина Иосифовна Кузьмина, директора школ, представители отдела идеологии, культуры и по делам молодежи.

Акцию открывали люди, заряженные неравнодушием и состраданием, спешащие на помощь, верящие в добро.

Уважаемые читатели газеты «Іўеўскі край», если у вас есть хоть маленькая возможность кому-то помочь, то сделайте это уже сегодня. Дело не только в деньгах и подарках, но и в открытом сердце, наполненном любовью и состраданием, в протянутой руке для крепкого рукопожатия или нежного прикосновения, в вовремя сказанном добром слове или понимающем молчании.

Присоединяйтесь к республиканской акции «Наши дети», которая продлится до 10 января. Дарите тем, кто рядом, декабрьский вкус волшебства!

































И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.