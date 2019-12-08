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В Могилевском районе провалились под лед два рыбака, один утонул

09.12.2019 18:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Могилевском районе провалились под лед два рыбака, один утонул
Фото из открытых источников

Как стало известно, несчастный случай произошел в Могилевском районе 8 декабря. 49-летний мужчина и его 64-летний знакомый отправились на зимнюю рыбалку на карьер вблизи деревни Половинный Лог. 

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Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия ЛАВРИНОВИЧ, внезапно под одним из мужчин треснул лед. Его знакомый бросился ему на помощь, но сам тоже оказался в воде.

Немного дальше рыбачил брат одного из тех, кто провалился под воду. Мужчина, увидев происходящее, побежал на берег, оттуда бросил веревку. Спасти удалось лишь брата, второй пострадавший утонул.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии. Специалисты предупреждают, что выход на тонкий лед опасен для жизни. В день трагедии толщина льда в карьере была всего 4-5 см.

 
 
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