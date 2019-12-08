Стало известно сколько получат Хабиб и Фергюсон за бой









"Грандиозный бой! Наконец-то! Поединок анонсировали аж четыре раза, безумие — все хотят увидеть эту битву, и мы обсуждаем её до тошноты. Все знают, что если кто-то и заслуживает титульный бой, то это Тони… Думаю, именно по причине того, что этот бой пытались провести четыре раза, его ожидание невероятно. И я чувствую, что нас ждет огромная цифра по продажам pay-per-view", – прогнозирует экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.





Сложно не согласиться с членом Зала славы промоушена: на бумаге эта битва, без прикрас, кажется величайшим противостоянием в истории не только лёгкого веса, но и ММА в целом.









Долгожданный бой стал ближе в самом конце осени 2019 года. Сначала Орёл, а затем уже и претендент Эль-Кукуй поставили подписи под контрактом на поединок, а в СМИ просочились первые детали сделки. Так, гонорар американца будет в несколько раз меньше чем у чемпиона: $ 10 млн против $ 1.4 млн, сообщает championat.com.





В этих статьях – главное, что необходимо знать о финансовых составляющих контракта российского спортсмена. Если кратко, то после победы над Конором Макгрегором менеджмент Хабиба выбил своему клиенту шикарное соглашение. По нему Нурмагомедова ждал больший процент от продажи платных трансляций. И растущий с геометрической прогрессией доход от поединков.





5. Рафаэль Дос Аньос – $ 64 тыс.

4. Эдсон Барбоза — $ 210 тыс.

3. Эл Яквинта — $ 500 тыс.

2. Конор Макгрегор – $ 2 млн

1. Дастин Порье – $ 6 млн





И это только фиксированные суммы, не включающие PPV.





Весной же Орла ждёт десять гарантированных миллионов за встречу с самым грозным соперником на спортивном пути. Стоит только догадываться, насколько увеличится эта сумма после того, как в неё капнут ещё и деньги от продажи платных трансляций (а их количество однозначно должно перевалить за 1, а то и 1,5 млн), и рекламных соглашений, которых у атлета за последний год накопился не один десяток.









Но расстраиваться Тони не стоит. Несмотря на катастрофическую разницу в доходе от боя 18 апреля в Бруклине и явный намёк со стороны Дэны Уайта на то, что именно Нурмагомедов играет в нынешних реалиях роль первой скрипки, Фергюсон и в помине не видел такого чека. Вот пять топ-5 денежных противостояний Эль-Кукуя, самое крупное из которых почти в три раза меньше гонорара за будщий поединок с непобеждённым россиянином.





5. Рафаэль дос Аньос – $ 168 тыс.

4. Эдсон Барбоза – $ 200 тыс.

3. Энтони Петтис – $ 210 тыс.

2. Дональд Серроне – $ 230 тыс.

1. Кевин Ли – $ 530 тыс.





Как итог, Хабиб становится "золотой рыбкой" для Фергюсона как в финансовом, так и в спортивном плане. Как никак, главный бой в карьере и всего шаг до заветного пояса.



