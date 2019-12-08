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Водопад Виктория обмелел до тонкой струйки
Источник материала: Партизан
Всемирно известный африканский водопад Виктория обмелел до рекордного уровня, сообщает The Guardian.
Фото: Reuters
Привлекающий миллионы туристов в Замбию и Зимбабве водопад превратился в струйку из-за сильнейшей засухи.
В период засухи водопад Виктория традиционно мелеет, но в этом году уменьшение уровня воды стало рекордным, пишет
Засуха в юго-восточной части Африки уже привела к тому, что 45 млн человек нуждаются в поставках продовольствия извне из-за уничтоженного урожая.
В Зимбабве и Замбии наблюдаются отключения электроэнергии, поскольку значительную часть электричества страны получают с Кариба ГЭС на реке Замбези.
Эксперты опасаются, что изменения климата могут и вовсе уничтожить водопад Виктория. Но The Guardian приводит мнения других ученых, которые напоминают, что всегда существовали сезонные колебания климата, всегда существовали периоды засухи. Если они участятся, тогда возможно, можно будет начать говорить об изменении климата.
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Всемирно известный африканский водопад Виктория обмелел до рекордного уровня, сообщает The Guardian.
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