Белорусская ИТ-компания пожаловалась на конкурента в госорганы: мол, переманивает

разбирался в споре двух ИТ-компаний. И пожаловался в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. На днях МАРТ вынес решение — не в пользу ActiveСloud. Оно опубликовано на сайте министерства. dev.byв споре двух ИТ-компаний.

«Наши решения, как минимум, не хуже». Письмо, с которого всё началось

ИТ-Град — крупный облачный оператор в России и СНГ. В начале 2018 года он открыл офис в Минске, а в августе обратился к группе компаний ARTOX с предложением. Выдержки из электронного письма опубликовал МАРТ.





письмо ИТ-Града в ARTOX





«Мы привезли в Беларусь технологическое решение high-end уровня и сейчас общаемся с крупнейшими клиентами облачных операторов. Насколько нам известно, на данный момент вы размещаете значительную часть вашей ИT-инфраструктуры в компании ActiveCloud. В данный момент в нашем облаке тестируются крупнейшие клиенты ActiveCloud.









Поскольку на облачном рынке Беларуси мы являемся новым игроком, то готовы делать ценовые предложения, значительно превосходящие конкурентов. При этом качество предложенного нами решения будет, как минимум, не хуже. Будем рады обсудить с вами возможные варианты сотрудничества», — говорилось в письме в адрес ARTOX.

Что не понравилось ActiveСloud

ActiveСloud увидела в этом предложении признаки недобросовестной конкуренции.





По мнению компании:





Сравнение качества услуг — некорректное. Нет примеров характеристик или параметров, которые можно сравнить.

Нет подтверждений, что качество услуг ИТ-Града «как минимум не хуже».

Нет подтверждений, что крупнейшие клиенты ActiveСloud тестируются в ИТ-Град.

Нет подтверждений, что компания готова делать «значительно превосходящие» ценовые предложения.

В ActiveСloud посчитали, что ИТ-Град пытается переманить клиентов. «Это может повлечь расторжение договорных отношений и, как следствие, причинение убытков», — заявили в ActiveСloud.

МАРТ говорит, что всё в порядке

МАРТ по итогам разбирательств признал ИТ-Град и ActiveСloud конкурентами на рынке услуг облачных сервисов. Однако министерство не увидело в действиях ИТ-Град «возможностей для переманивания» клиентов.





Интересно, что отсутствие в письме «пруфов», на которое жалуется ActiveСloud, по мнению МАРТа — это, наоборот, плюс:





В электронном письме нет конкретных ценовых предложений. То есть потенциальный клиент (ARTOX) не может объективно сравнить условия компаний-конкурентов.





В электронном письме нет информации о конкретных крупнейших клиентах ActiveСloud, которые тестируются у «ИТ-Град». Это не позволяет ARTOX сформировать объективное мнение о новом игроке рынке, в том числе с учётом мнения других клиентов и потенциального спроса на услуги.









Действия «ИТ-Град» не привели к расторжению договорных отношений с «Артокс Лаб» и «Артокс Медиа» (входят в группу ARTOX и обслуживаются ActiveСloud), к снижению доходов, либо к другим негативным последствиям для компании.

«С учетом изложенного, в действиях ООО «ИТ-Град» не усматривается направленности на получение преимуществ (выгод) в предпринимательской деятельности, а также возможности причинить убытки ООО «Активные технологии», — приняли решение в МАРТ.





Любопытно, что в прошлом году облачный провайдер ActiveСloud сам «рекламировал» свои услуги и преимущества перед конкурентами, в частности, перед Velcom и hoster.by. Гендиректор hoster.by Сергей Повалишев даже сделал пост об этом на своей странице в Фейсбуке.