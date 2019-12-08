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Подготовка к юбилею Победы: в Бресте обсудили гуманитарное сотрудничество стран СНГ

09.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудничество стран СНГ в гуманитарной сфере обсудили сегодня в Бресте. Основной акцент был сделан на подготовке к 75-летию Победы. В юбилейный год государства Содружества проведут целый ряд совместных мероприятий. А телерадиокомпания «МИР» посвятит Великой Победе цикл передач: «Достояние республики. Все для фронта». 

«Работает ассоциация, которая объединяет институты истории национальных академий наук, и, безусловно, они тоже создадут свою научную просветительскую платформу под все мероприятия, которые будут проходить в год 75-летия Великой Победы», – сообщил министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич.

Также в следующем году Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества намерен активно поддерживать совместные экологические проекты. Актуальной будет и тема межвузовского образования на пространстве СНГ. 

Напомним, ранее подготовку к 75-летию Победы обсудили главы информагентств стран Содружества



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Теги: Брест
 
 
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В юбилейный год государства Содружества проведут целый ряд совместных мероприятий. А телерадиокомпания «МИР» посвятит Великой Победе цикл передач: «Достояние...
 
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