Подготовка к юбилею Победы: в Бресте обсудили гуманитарное сотрудничество стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудничество стран СНГ в гуманитарной сфере обсудили сегодня в Бресте. Основной акцент был сделан на подготовке к 75-летию Победы. В юбилейный год государства Содружества проведут целый ряд совместных мероприятий. А телерадиокомпания «МИР» посвятит Великой Победе цикл передач: «Достояние республики. Все для фронта».

«Работает ассоциация, которая объединяет институты истории национальных академий наук, и, безусловно, они тоже создадут свою научную просветительскую платформу под все мероприятия, которые будут проходить в год 75-летия Великой Победы», – сообщил министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич.

Также в следующем году Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества намерен активно поддерживать совместные экологические проекты. Актуальной будет и тема межвузовского образования на пространстве СНГ.