Как создать хюгге в интерьере: 8 интересных способов

Источник материала: Tut.by



Хюгге − скандинавская философия, основанная на душевном состоянии уюта, благополучия и комфорта. Простыми словами, это стремление к гармонии и умение ценить простые вещи вокруг себя.

Этот стиль стал настолько популярным в северных странах (особенно в Дании), что нашел место в дизайне и вскоре добрался до нас. О том, что такое стиль хюгге в интерьере и как его создать, рассказываем ниже.

В чем секрет хюгге?

Секрет «скандинавского счастья» спрятан в двух вещах. Во-первых, в простоте интерьера, где преобладают светлые тона и скромный минимализм. Во-вторых, в продуманности дизайна до мелочей: с ним ощущаешь себя в безопасности. Практичная и расслабляющая обстановка завоевала внимание миллионов, ведь пришлась кстати в век стрессов и бешеного ритма.

1. Создаем хюгге: выбираем цвет





В основу скандинавского стиля заложены простые и светлые цвета: белый, серый, голубой, бежевый. Как правило, в эти тона окрашиваются крупные, «основные» поверхности типа стен, потолка, пола. Красиво смотрится такой интерьер с добавлением естественных природных оттенков: графитовый, ярко-желтый, пшеничный.

2. Покупаем экологичные материалы





На стадии подготовки квартиры к ремонту продумайте материалы, которые будете закупать: для хюгге они должны быть экологически «чистыми». Например, для стен и потолка используйте водно-дисперсионную краску: в ней нет растворителя. Обои могут быть текстильными или бумажными, также для стен успешно применяются 3D-панели из гипса.

Если ремонта в вашем жилище не ожидается, то окружите себя мебелью и декором из природных материалов: плетеные корзины, соломенные подставки, деревянные стулья.

3. Используем свет правильно





В скандинавском стиле есть такое понятие, как «освещение в стиле хюгге». Это означает, что в интерьере используется приглушенный «уютный» свет. При этом преобладает теплый желтый тон, который можно получить при зажжении лампочек, гирлянд, свечей и даже камина с потрескивающими поленьями.

Если у вас камина нет, то можете обойтись электрическим камином или любым из перечисленных источником света.

4. Выбираем фактуру





Для стиля хюгге в интерьере характерно использование текстиля − рельефного и приятного для прикосновений. Поэтому широко применяются шерсть, мех, натуральный лен, замша, кожа. Важно и присутствие дерева или его имитации, камня, пробки, веточек хлопка, живых цветов. Эта и другая фактурная «органика» создают имитацию простоты и единения с природным началом.

5. Обустраиваем гнездышко





Обязательное условие для создания уютного интерьера − это наличие укромного уголка, где приятно почитать книгу, посмотреть фильм или выпить кофе. То есть отдохнуть любым из привычных способов. В качестве такого уголка сойдет широкий подоконник с подушками или мягкое плетеное кресло с пледом.

Если вы любите принимать гостей и не видите ничего романтичного в чаепитиях на кухне, то создайте такую зону отдыха в гостиной. Зонируйте большую комнату и воссоздайте уют в лучших традициях скандинавской классики на 2−4 человек.

6. Готовим «по хюгге»





Основными блюдами, напоминающие скандинавский уют, считаются ароматные пироги, печенье, кексы, различные сладости. Сойдут любые кулинарные решения, которые будут говорить о еде, приготовленной неспеша и с удовольствием. Излюбленные напитки поклонников хюгге − кофе, чай, какао.

7. Достаем старые вещи





В интерьер органично вписываются винтажные, возможно давно отложенные в ящик, предметы: фотографии, старые фоторамки, подносы, украшения. В посуде преобладает фарфор и старинные металлические приборы − например, медные десертные ложки с длинной ручкой.

8. Ставим живые растения





Светлый и нейтральный фон интерьера разбавьте живыми цветами. Их идеально размещать на подоконниках, стенах, полках. Если квартира маленькая или если вы забываете поливать зеленых жителей сада, то выберите более неприхотливые растения. Например, суккуленты − их можно поливать раз в несколько недель. А еще для них продается много милых горшочков в стиле хюгге.

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