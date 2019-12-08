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Михаил Захаров: дух победителей немножко падает у хоккеистов, надо им подтянуть его

09.12.2019 21:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Впереди у сборной Беларуси по хоккею очередные матчи Евровызова. 9 декабря наставник национальной команды поделился с журналистами ожиданиями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Михаил Захаров: дух победителей немножко падает у хоккеистов, надо им подтянуть его

Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Мы всегда ставим задачу, на любом турнире. Но особенно на этом надо выигрывать. Дух победителей немножко падает у хоккеистов, которые участвуют в этом турнире, надо им подтянуть его. Хотя в Риге неплохо ребята сыграли со сборной Латвии.

Конечно, выиграть надо. Все-таки же эти турниры как-то в том году все проваливали с большего. Неважно, кто там тренер был. Все-таки же надо где-то подтягивать турниры. Я думаю, что будем ставить задачу… мы ее уже поставили, честно говоря, сегодня. Надо выигрывать турнир.

В среду и пятницу (11 и 13 декабря) парни Михаила Захарова проведут в Венгрии поединки с Украиной и Южной Кореей.

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Новости Беларуси. Впереди у сборной Беларуси по хоккею очередные матчи Евровызова. 9 декабря наставник национальной команды поделился с журналистами ожиданиями,...
 
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