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Михаил Захаров: дух победителей немножко падает у хоккеистов, надо им подтянуть его
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Впереди у сборной Беларуси по хоккею очередные матчи Евровызова. 9 декабря наставник национальной команды поделился с журналистами ожиданиями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Конечно, выиграть надо. Все-таки же эти турниры как-то в том году все проваливали с большего. Неважно, кто там тренер был. Все-таки же надо где-то подтягивать турниры. Я думаю, что будем ставить задачу… мы ее уже поставили, честно говоря, сегодня. Надо выигрывать турнир.
В среду и пятницу (11 и 13 декабря) парни Михаила Захарова проведут в Венгрии поединки с Украиной и Южной Кореей.
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Новости Беларуси. Впереди у сборной Беларуси по хоккею очередные матчи Евровызова. 9 декабря наставник национальной команды поделился с журналистами ожиданиями,...
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