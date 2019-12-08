Житель Лиды украл телефон, вернулся на место преступления, где его и задержали милиционеры

Источник материала: Lida.Info





Житель города Лида 1987 года рождения в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности. За свои 32 года он уже несколько раз отбывал наказание в местах лишения свободы. Буквально 3 декабря мужчина освободился из мест не столь отдаленных, вот только определенных выводов для себя не сделал.

6 декабря данный гражданин пришел в кафе, которое расположено вблизи железнодорожной станции. Там мужчина познакомился с гражданином 1979 года рождения. Вместе они стали распивать спиртные напитки, но в скором времени, тот, что постарше, как говорят в народе, сдался. Гражданин 1987 года рождения решил не упускать возможность, на прощание прихватил с собой мобильный телефон «XIAOMI 6A».

«Через некоторое время потерпевший проснулся, обнаружил кражу и обратился за помощью в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мы просмотрели записи с камер видеонаблюдения и смогли установить личность подозреваемого. Утром мужчина сам пришел на железнодорожный вокзал, чтобы отправиться в другой населенный пункт, там его и задержали. При себе у гражданина был украденный мобильный телефон, который мы изъяли и вернули владельцу» – рассказал начальник ЛПМ на станции Лида Гродненского ОВДТ майор милиции Юрий Попов.