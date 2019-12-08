Беларусь не вошла в свежий топ-100 международных продавцов оружия

59% рынка вооружений приходится за США. У России, занимающей второе место, — только 8,6%. Причём по сравнению с 2017 годом российские компании потеряли 0,4% рынка. Третье место в списке лидеров занимает Великобритания (8,4%).





Также в докладе есть данные по крупнейшим компаниям, занимающимся экспортом оружия. Большинство из них — из Соединённых Штатов. В первую десятку вошли пять американских корпораций во главе с Lockheed Martin Corp. Также в топ-10 попали британская BAE Systems, европейская Airbus Group, итальянская Leonardo, российский "Алмаз-Антей" и французская Thales.









Представители Беларуси (концерн "Госкомвоенпром") в топ-100 не попал.





euroradio.fm Однако кроме России (всего 10 компаний) в списке экспортеров оружия есть украинский "УкрОборонПром" (71-е место) и польская PGZ (74), пишет



