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Брест передал эстафету культурной столицы СНГ казахстанскому Шымкенту
09.12.2019 21:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брест сегодня передал Шымкенту эстафету культурной столицы СНГ. Этот статус казахстанскому городу будет принадлежать в течение 2020 года, передает корреспондент БЕЛТА.
Торжественная церемония состоялась в Брестском академическом театре драмы. "Межгосударственная программа "Культурные столицы Содружества", безусловно, является ключевым проектом государств СНГ в сфере культуры. Заслужить такой статус почетно и одновременно ответственно. Беларусь гордится, что с момента реализации этого международного проекта три белорусских города - Гомель, Могилев и Брест - были выбраны культурными столицами Содружества, - сказал министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. - В течение 2019 года Брест достойно нес этот высокий статус. В городе царил настоящий праздник культуры, который способствовал сохранению мира, дружбы и взаимодействию между народами. Сегодня передаем эстафету Шымкенту. Новой культурной столице искренне желаем новых открытий, идей, проектов".
Председатель Брестского горисполкома Александр
Александр Рогачук передал первому заместителю акима Шымкента Нуртаю Кайрату символическую статуэтку. "Для города это в первую очередь большая ответственность. Жители с положительными эмоциями ждали момента передачи эстафеты, Шымкент готовится к этому статусу. Это хорошая возможность для стран - участниц Содружества обменяться знаниями об истории, культуре. Символично и то, что в 2020 году наш город отметит свое 2200-летие", - сказал Нуртай Кайрат.
Первый заместитель председателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский отметил, что сегодняшнее мероприятие вызывает двоякие чувства. С одной стороны, это радость и глубокое удовлетворение от того, что Брест в свой юбилейный год удостоился чести стать культурной столицей Содружества, жители и гости стали свидетелями десятков мероприятий. "Действительно, это был праздник. Брестчане смогли глубже познакомиться с культурой всех стран СНГ. В то же время немного грустно от того, что этот праздник завершается. Уверен, точка не ставится. У вас большой потенциал и нужно двигаться вперед", - подчеркнул он.
В этом вопросе с Виктором Гуминским полностью солидарен сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Статус культурной столицы остается навсегда. С такой историей, людьми, благодатной природой у Бреста большой потенциал", - считает Михаил Швыдкой.
Во время церемонии также состоялось чествование лауреатов премии "Содружество дебютов", которым в торжественной обстановке вручены заслуженные награды. Продолжился вечер праздничным концертом с участием ведущих солистов из стран СНГ.
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Брест сегодня передал Шымкенту эстафету культурной столицы СНГ. Этот статус казахстанскому городу будет принадлежать в течение 2020 года, передает корреспондент...
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