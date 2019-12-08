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Общенациональная забастовка в Париже привела к пробкам длиной более 630 км

09.12.2019 22:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Пятый день подряд митингующие выступают против пенсионной реформы. Работа общественного транспорта парализована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общенациональная забастовка в Париже привела к пробкам длиной более 630 км

Закрыты 10 из 16 линий метро, сокращено количество пригородных электричек, автобусов и трамваев. Значительно нарушено движение поездов по всей стране. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, власти разрешили частным машинам ехать по выделенным полосам для такси и автобусов, при этом автовладельцы должны подвозить не менее двух попутчиков.

Общенациональная забастовка в Париже привела к пробкам длиной более 630 км

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Новости Франции. Пятый день подряд митингующие выступают против пенсионной реформы. Работа общественного транспорта парализована, сообщили в программе Новости...
 
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