Белорусские хоккеисты начали домашний молодежный ЧМ с волевой победы над Австрией

Источник материала: Tut.by

Молодежная сборная Беларуси по хоккею одержала непростую победу над Австрией в первом матче чемпионата мира в первом дивизионе, который стартовал сегодня в Минске.



Фото: hockey.by

Первый период сложился для нашей команды не лучшим образом. Белорусы трижды по ходу двадцатиминутки уступали в счете. На гол Плонера мы ответили шайбой Пинчука, а на гол Баумгартнера — точным броском Усова.

А вот сравнять счет после шайбы Хубера смогли только во второй половине следующей трети, когда забросил Павленко.

Победу же белорусам принес гол Алексея Протаса в третьем периоде.

В других матчах дня Норвегия разгромила Словению (6:2), а Латвия не оставила шансов датчанам (3:0).

БЕЛАРУСЬ U20: Толопило; П. Денисов — Щечин, Ажгирей (К) — Н. Пышкайло — Павленко; Козорез — Колячонок, Пинчук — Протас (А) — Алистров; Соловьев — Барковский, Демченко — Крылович (А) — Оксентюк; Шкрабов — Котеловский, Буяльский — Качеловский — Усов.

Австрия U20: А. Шмидт (59:50); Никль — Пайр (К), Хубер — Пеетерс — Баумгартнер (А); Линднер — Майер, Реберниг — Ланцингер — Харниш; Урбанек — Пфеффер, Талер — Валльнер — П. Шмидт (А); Паллиерер — Ветцельшбергер, Вольфарт — Анталь — Плонер.

Завтра белорусы сыграют в 19.30 с Латвией.

Чемпионат мира по хоккею U20 пройдет в Минске в «Чижовка-Арене» с 9 по 15 декабря. Расписание и информацию о билетах можно найти по ссылке .