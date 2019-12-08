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В Минской области с 20 декабря откроют 220 елочных базаров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 200 елочных базаров откроют в Минской области. Приобрести новогоднюю красавицу можно будет начиная с 20 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В каждом райцентре развернутся точки продаж: от одной до десяти. Населенные пункты уже выбирают площадки для размещения торговых рядов. Так, в Крупках остановились на двух вариантах: площадь у торгового центра и городской рынок.
Олег Луговцов, начальник питомника Крупского лесхоза:
Кстати, спрос именно на живые деревья снова растет. Только в центральном регионе в 2019 году планируют продать около 40 тысяч елей. Из них 2000 – реализовать в Крупском районе.
Анатолий Кукушкин, лесничий Селявскага лесничества Крупского лесхоза:
Основная масса елей, которую покупает наше белорусское население – от метра до полутора. Есть отдельные, которые покупают выше.
Приобрести елки желающие смогут и в самих лесничествах (именно там предлагают самые низкие цены). А вот дорогим вариантом станет незаконная вырубка деревьев. Контроль за хвойными сейчас усиливают, в ход идут в том числе фотоловушки. Обычным любителям легкой наживы грозит штраф более 1200 рублей, а недобросовестным предпринимателям – почти 5000.
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Новости Беларуси. Более 200 елочных базаров откроют в Минской области. Приобрести новогоднюю красавицу можно будет начиная с 20 декабря, сообщили в программе...
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