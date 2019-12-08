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В Минской области с 20 декабря откроют 220 елочных базаров

09.12.2019 22:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 200 елочных базаров откроют в Минской области. Приобрести новогоднюю красавицу можно будет начиная с 20 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области с 20 декабря откроют 220 елочных базаров

В каждом райцентре развернутся точки продаж: от одной до десяти. Населенные пункты уже выбирают площадки для размещения торговых рядов. Так, в Крупках остановились на двух вариантах: площадь у торгового центра и городской рынок.

В Минской области с 20 декабря откроют 220 елочных базаров

Олег Луговцов, начальник питомника Крупского лесхоза:
На елочном базаре можно будет приобрести дерево новогоднее (это сосна, ель), а также новогодние букеты и ель в кадке. Цена будет составлять на новогоднее дерево от 13 до 16 рублей, в зависимости от высоты дерева. Ель в кадке будет стоить от 14 рублей, а новогодний букет будет стоить 5 рублей.

В Минской области с 20 декабря откроют 220 елочных базаров

Кстати, спрос именно на живые деревья снова растет. Только в центральном регионе в 2019 году планируют продать около 40 тысяч елей. Из них 2000 – реализовать в Крупском районе.

В Минской области с 20 декабря откроют 220 елочных базаров

Анатолий Кукушкин, лесничий Селявскага лесничества Крупского лесхоза:
Ориентируемся на показатели прошлого года. Допустим, наше лесничество в прошлом году заготовило и продало 500 елей новогодних – минимум, который будем продавать в этом году. Но если появятся какие-то контракты у лесхоза на поставку новогодних деревьев за пределы Республики Беларусь, значит, по максимуму будем продавать.

Основная масса елей, которую покупает наше белорусское население – от метра до полутора. Есть отдельные, которые покупают выше.

В Минской области с 20 декабря откроют 220 елочных базаров

Приобрести елки желающие смогут и в самих лесничествах (именно там предлагают самые низкие цены). А вот дорогим вариантом станет незаконная вырубка деревьев. Контроль за хвойными сейчас усиливают, в ход идут в том числе фотоловушки. Обычным любителям легкой наживы грозит штраф более 1200 рублей, а недобросовестным предпринимателям – почти 5000.

Люди в материале: Олег Луговцов, Анатолий Кукушкин
 
 
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