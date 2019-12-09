interfax.by Как передает корреспондент "Интерфакса", несмотря на то, что президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель встречаются в Париже на фоне общенациональной забастовки и массовых акций протеста, захлестнувших столицу Франции, ситуация вокруг Елисейского дворца остается спокойной. Полиция оцепила улицы вокруг резиденции французского лидера, за периметром оцепления продолжается обычная жизнь, пишет













Это первый саммит "нормандского формата" за более чем три года. В предыдущий раз "нормандский формат" на уровне лидеров собирался в октябре 2016 года в Берлине. Из нынешнего состава "четверки" в нем принимали участие только Путин и Меркель. Макрон и Зеленский впервые будут участниками такой встречи.





На встречу четырех лидеров отводится порядка трех часов.









Саммиту предшествовали двусторонние беседы Путина с Меркель и Макроном.





"Нормандская четверка" соберется в зале "Мюрат" Елисейского дворца примерно в 18:00 по московскому времени. На переговоры лидеров отводится 2 часа 45 минут. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров стран.





После пресс-конференции президенты России и Украины также проведут отдельную встречу.



