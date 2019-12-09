ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в Париже

09.12.2019 21:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Встреча посвящена урегулированию ситуации на востоке Украины, началась в понедельник в Елисейском дворце в Париже.

Как передает корреспондент "Интерфакса", несмотря на то, что президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель встречаются в Париже на фоне общенациональной забастовки и массовых акций протеста, захлестнувших столицу Франции, ситуация вокруг Елисейского дворца остается спокойной. Полиция оцепила улицы вокруг резиденции французского лидера, за периметром оцепления продолжается обычная жизнь, пишет interfax.by



Это первый саммит "нормандского формата" за более чем три года. В предыдущий раз "нормандский формат" на уровне лидеров собирался в октябре 2016 года в Берлине. Из нынешнего состава "четверки" в нем принимали участие только Путин и Меркель. Макрон и Зеленский впервые будут участниками такой встречи.

На встречу четырех лидеров отводится порядка трех часов.


Саммиту предшествовали двусторонние беседы Путина с Меркель и Макроном.

"Нормандская четверка" соберется в зале "Мюрат" Елисейского дворца примерно в 18:00 по московскому времени. На переговоры лидеров отводится 2 часа 45 минут. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров стран.

После пресс-конференции президенты России и Украины также проведут отдельную встречу.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча посвящена урегулированию ситуации на востоке Украины, началась в понедельник в Елисейском дворце в Париже.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чтобы трудности таяли как снежинки». Ежегодная акция «Наши дети» началась в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика