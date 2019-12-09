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Встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в Париже
Источник материала: Партизан
Встреча посвящена урегулированию ситуации на востоке Украины, началась в понедельник в Елисейском дворце в Париже.
Как передает корреспондент "Интерфакса", несмотря на то, что президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель встречаются в Париже на фоне общенациональной забастовки и массовых акций протеста, захлестнувших столицу Франции, ситуация вокруг Елисейского дворца остается спокойной. Полиция оцепила улицы вокруг резиденции французского лидера, за периметром оцепления продолжается обычная жизнь, пишет
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Это первый саммит "нормандского формата" за более чем три года. В предыдущий раз "нормандский формат" на уровне лидеров собирался в октябре 2016 года в Берлине. Из нынешнего состава "четверки" в нем принимали участие только Путин и Меркель. Макрон и Зеленский впервые будут участниками такой встречи.
На встречу четырех лидеров отводится порядка трех часов.
Саммиту предшествовали двусторонние беседы Путина с Меркель и Макроном.
"Нормандская четверка" соберется в зале "Мюрат" Елисейского дворца примерно в 18:00 по московскому времени. На переговоры лидеров отводится 2 часа 45 минут. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров стран.
После пресс-конференции президенты России и Украины также проведут отдельную встречу.
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Встреча посвящена урегулированию ситуации на востоке Украины, началась в понедельник в Елисейском дворце в Париже.
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