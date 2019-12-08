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«Чтобы трудности таяли как снежинки». Ежегодная акция «Наши дети» началась в Беларуси

09.12.2019 21:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Большое чудо для самых маленьких. В Беларуси эту рабочую неделю открыла самая трогательная предновогодняя благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем впервые сразу по всей стране. Традиционный новогодний марафон добра согреет теплом тысячи детей-воспитанников детских домов и интернатов. Акцию вызвались поддержать уже более 100 организаций. В Минске первый новогодний утренник собрал гостей в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.

В волшебство зимнего праздника окунулась корреспондент Ксения Худолей.

«Чтобы трудности таяли как снежинки». Ежегодная акция «Наши дети» началась в Беларуси

Новогоднего чуда эти мальчики и девочки ждали уже несколько недель. Как только выпал первый снег и столица засверкала праздничными гирляндами, пришла пора готовиться к встрече с новым 2020-м. Одни вырезали снежинки, продумывали костюмы, другие – усердно разучивали песни и танцы.

«Чтобы трудности таяли как снежинки». Ежегодная акция «Наши дети» началась в Беларуси

С заботой о каждом ребёнке. Какие праздничные мероприятия пройдут в Беларуси во время акции «Наши дети»

Детский ансамбль «Зорачкі» сегодня по-взрослому собранный. Им предстояла не просто встреча с Дедом Морозом, а ответственный творческий тандем. Маленькие артисты несколько месяцев усердно готовились поздравить особенных гостей с наступающим праздником и подарить тепло, которого порой так не хватает.

«Чтобы трудности таяли как снежинки». Ежегодная акция «Наши дети» началась в Беларуси

Мия Сидорова, участница Заслуженного любительского коллектива Беларуси образцового ансамбля «Зорачкі»:
Я хотела бы пожелать детям из детдома, чтобы поскорей бы их забрали из детдома и усыновили.

«Чтобы трудности таяли как снежинки». Ежегодная акция «Наши дети» началась в Беларуси

Анна Юнгина, участница Заслуженного любительского коллектива Беларуси образцового ансамбля «Зорачкі»:
Я бы на Новый год пожелала детям из детдома, чтобы они стали радостными, чтобы не грустили, вместе веселились.

«Чтобы трудности таяли как снежинки». Ежегодная акция «Наши дети» началась в Беларуси

Старт акции «Наши дети» – добрая традиция. Именно 9 декабря начался отсчет предпраздничных дней, полных улыбок и трепетного ожидания.

«Чтобы трудности таяли как снежинки». Ежегодная акция «Наши дети» началась в Беларуси

В Национальном центре творчества детей и молодежи новогодний антураж дети создали своими руками. Выставочный зал наполнили лучшие работы творческого конкурса «Калядная зорка». И в эту зимнюю сказку на несколько часов окунулись дети, которые, к сожалению, лишены родительской заботы. Но, несмотря на трудности, верят в волшебство и умеют мечтать.

«Чтобы трудности таяли как снежинки». Ежегодная акция «Наши дети» началась в Беларуси

Владислав Серебряков, воспитанник социально-педагогического центра Московского района Минска:
Я себя в этом году хорошо вел и я попросил у Деда Мороза беспроводные наушники.

«Чтобы трудности таяли как снежинки». Ежегодная акция «Наши дети» началась в Беларуси

Артур Голуб, воспитанник социально-педагогического центра Московского района Минска:
Я попросил футбольную форму, футбольный мяч. Я хочу поддерживать нашу страну, играть за наш город Минск.

«Чтобы трудности таяли как снежинки». Ежегодная акция «Наши дети» началась в Беларуси

Акция «Наши дети» ежегодно привлекает все новых и новых участников. Под патронатом главы государства из скромной искры добра с 1995 года она выросла в масштабный марафон.

«Чтобы трудности таяли как снежинки». Ежегодная акция «Наши дети» началась в Беларуси

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Мы определенную категорию охватываем детей, которые в силу определенных обстоятельств остались без внимания, возможно, без поддержки какой-то взрослых. Поэтому государство в эти чудесные дни особый акцент делает на эти категории. Посещаются дома-интернаты, детские дома, детские дома семейного типа. В этом году мы включили центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, где дети с особыми потребностями находятся.

Скажу, что уже составлен плотный график, когда высшие должностные лица будут принимать участие в этой акции.

«Чтобы трудности таяли как снежинки». Ежегодная акция «Наши дети» началась в Беларуси

Кристина Генералова, методист Национального центра художественного творчества детей и молодежи:
Я хочу пожелать всем детям, чтобы их трудности все таяли просто как снежинки у них на ладошках. Чтобы они только улыбались и радовались всему, что происходит вокруг них.

«Чтобы трудности таяли как снежинки». Ежегодная акция «Наши дети» началась в Беларуси

 Здесь дело не только в подарках, важнее эмоции. Ребята заряжаются ими на весь год и с новыми силами спешат учиться, дружить и просто жить.

«Чтобы трудности таяли как снежинки». Ежегодная акция «Наши дети» началась в Беларуси

Александра Мороз, воспитанница вспомогательной школы-интерната № 7 Минска:
Я бы хотела пожелать самого-самого удачного, самого хорошего. Чтобы в этот год у всех все было хорошо и чтобы улыбка сияла каждый день.

«Чтобы трудности таяли как снежинки». Ежегодная акция «Наши дети» началась в Беларуси

Андрей Тихончук, воспитанник вспомогательной школы-интерната № 11 Минска:
Счастья, здоровья, удачи. Чтобы все хорошо, чтобы мечты исполнялись.

Подарить новогоднее волшебство каждому маленькому белорусу – главная задача взрослых на ближайшие несколько недель. Ведь это наши дети и наша надежда.

«Чтобы трудности таяли как снежинки». Ежегодная акция «Наши дети» началась в Беларуси

Ксения Худолей, корреспондент:
Кульминацией по-настоящему волшебного марафона добра станет главная елка страны. Она пройдет во Дворце Республики. Назвать ее финальным аккордом нельзя, ведь и после наступления Нового года череда чудес продолжится.

Люди в материале: Мия Сидорова, Анна Юнгина, Владислав Серебряков, Артур Голуб, Александр Кадлубай, Кристина Генералова, Александра Мороз, Андрей Тихончук, Ксения Худолей
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Большое чудо для самых маленьких. В Беларуси эту рабочую неделю открыла самая трогательная предновогодняя благотворительная акция «Наши дети»,...
 
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