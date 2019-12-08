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«Чтобы трудности таяли как снежинки». Ежегодная акция «Наши дети» началась в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большое чудо для самых маленьких. В Беларуси эту рабочую неделю открыла самая трогательная предновогодняя благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причем впервые сразу по всей стране. Традиционный новогодний марафон добра согреет теплом тысячи детей-воспитанников детских домов и интернатов. Акцию вызвались поддержать уже более 100 организаций. В Минске первый новогодний утренник собрал гостей в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.
Новогоднего чуда эти мальчики и девочки ждали уже несколько недель. Как только выпал первый снег и столица засверкала праздничными гирляндами, пришла пора готовиться к встрече с новым 2020-м. Одни вырезали снежинки, продумывали костюмы, другие – усердно разучивали песни и танцы.
Детский ансамбль «Зорачкі» сегодня по-взрослому собранный. Им предстояла не просто встреча с Дедом Морозом, а ответственный творческий тандем. Маленькие артисты несколько месяцев усердно готовились поздравить особенных гостей с наступающим праздником и подарить тепло, которого порой так не хватает.
Мия Сидорова, участница Заслуженного любительского коллектива Беларуси образцового ансамбля «Зорачкі»:
Анна Юнгина, участница Заслуженного любительского коллектива Беларуси образцового ансамбля «Зорачкі»:
Старт акции «Наши дети» – добрая традиция. Именно 9 декабря начался отсчет предпраздничных дней, полных улыбок и трепетного ожидания.
В Национальном центре творчества детей и молодежи новогодний антураж дети создали своими руками. Выставочный зал наполнили лучшие работы творческого конкурса «Калядная зорка». И в эту зимнюю сказку на несколько часов окунулись дети, которые, к сожалению, лишены родительской заботы. Но, несмотря на трудности, верят в волшебство и умеют мечтать.
Владислав Серебряков, воспитанник социально-педагогического центра Московского района Минска:
Артур Голуб, воспитанник социально-педагогического центра Московского района Минска:
Акция «Наши дети» ежегодно привлекает все новых и новых участников. Под патронатом главы государства из скромной искры добра с 1995 года она выросла в масштабный марафон.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Скажу, что уже составлен плотный график, когда высшие должностные лица будут принимать участие в этой акции.
Кристина Генералова, методист Национального центра художественного творчества детей и молодежи:
Здесь дело не только в подарках, важнее эмоции. Ребята заряжаются ими на весь год и с новыми силами спешат учиться, дружить и просто жить.
Александра Мороз, воспитанница вспомогательной школы-интерната № 7 Минска:
Андрей Тихончук, воспитанник вспомогательной школы-интерната № 11 Минска:
Подарить новогоднее волшебство каждому маленькому белорусу – главная задача взрослых на ближайшие несколько недель. Ведь это наши дети и наша надежда.
Ксения Худолей, корреспондент:
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Новости Беларуси. Большое чудо для самых маленьких. В Беларуси эту рабочую неделю открыла самая трогательная предновогодняя благотворительная акция «Наши дети»,...
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