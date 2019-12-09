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Ученые: для сексуальной жизни партнеров полезно спать раздельно

09.12.2019 21:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперты настоятельно советуют партнерам спать в разных кроватях, чтобы улучшить качество секса.

Однако данный момент касается исключительно тех супружеских пар, которые уже очень давно в отношениях.

Ученые: для сексуальной жизни партнеров полезно спать раздельно
К таким интересным выводам пришли научные сотрудники из Великобритании.

Специалисты провели научное исследование, доказавшее, что 34 % супружеских пар, которые начали спать раздельно, улучшили свою интимную жизнь и стали заниматься любовью значительно чаще.


Помимо этого, 16 % это помогло разнообразить сексуальную жизнь, а 38 % начали хорошо высыпаться, что также положительно отразилось на отношениях

Как бы то ни было, 36 % опрошенных пар к такому шагу совершенно не готовы — они убеждены, что не смогут заснуть без партнера и будут скучать.


Фото: Pixabay
 
 
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Эксперты настоятельно советуют партнерам спать в разных кроватях, чтобы улучшить качество секса.
 
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