Однако данный момент касается исключительно тех супружеских пар, которые уже очень давно в отношениях.





Ученые: для сексуальной жизни партнеров полезно спать раздельно

К таким интересным выводам пришли научные сотрудники из Великобритании.





Специалисты провели научное исследование, доказавшее, что 34 % супружеских пар, которые начали спать раздельно, улучшили свою интимную жизнь и стали заниматься любовью значительно чаще.









Помимо этого, 16 % это помогло разнообразить сексуальную жизнь, а 38 % начали хорошо высыпаться, что также положительно отразилось на отношениях





Как бы то ни было, 36 % опрошенных пар к такому шагу совершенно не готовы — они убеждены, что не смогут заснуть без партнера и будут скучать.









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