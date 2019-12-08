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Юбилей великой Победы будет одной из основных тем гуманитарный мероприятий СНГ в 2020 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 2020 году в Содружестве Независимых Государств необходимо больше внимания уделять истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом говорили 9 декабря в Бресте на заседании Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ. Следующий год отличает важная общая историческая дата – 75-летие Победы. Центральным мероприятием станет международный проект «Великая Победа, добытая единством». Всего в планах более 80 совместных проектов и акций.
Кроме того, сегодня прозвучала инициатива создать комиссию историков и архивистов стран СНГ во избежание фальсификации истории.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Особенностью 2020 года станет и расширение молодежных инициатив. Впервые пройдет фестиваль творчества молодых людей с инвалидностью в Баку и школа студенческой журналистики в Минске. Кроме этого, планируется активизировать межвузовское образование в пространстве СНГ.
Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству:
Брест завершает свою миссию в роли культурной столицы СНГ и передает эстафету казахскому городу Шымкенту. Уже известно, что в 2021 году культурным центром Содружества станет Душанбе.
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Новости Беларуси. В 2020 году в Содружестве Независимых Государств необходимо больше внимания уделять истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об...
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