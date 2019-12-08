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Юбилей великой Победы будет одной из основных тем гуманитарный мероприятий СНГ в 2020 году

09.12.2019 22:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 2020 году в Содружестве Независимых Государств необходимо больше внимания уделять истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юбилей великой Победы будет одной из основных тем гуманитарный мероприятий СНГ в 2020 году

Об этом говорили 9 декабря в Бресте на заседании Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ. Следующий год отличает важная общая историческая дата – 75-летие Победы. Центральным мероприятием станет международный проект «Великая Победа, добытая единством». Всего в планах более 80 совместных проектов и акций.

Кроме того, сегодня прозвучала инициатива создать комиссию историков и архивистов стран СНГ во избежание фальсификации истории.

Юбилей великой Победы будет одной из основных тем гуманитарный мероприятий СНГ в 2020 году

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Безусловно, это как поручение рассматривается всеми странами, всем участниками Совета по гуманитарному сотрудничеству высказать свою позицию. Я хочу обратить внимание на то, что позиции Беларуси и Российской Федерации еще связаны с тем, что уже существует ассоциация, объединяющая институты истории национальных академий наук, которые достаточно много делают и в части архивно-исторической, и в части раскрытия каких-то ключевых позиций, связанных с новыми документами, которые открывают архивы.

Юбилей великой Победы будет одной из основных тем гуманитарный мероприятий СНГ в 2020 году

Особенностью 2020 года станет и расширение молодежных инициатив. Впервые пройдет фестиваль творчества молодых людей с инвалидностью в Баку и школа студенческой журналистики в Минске. Кроме этого, планируется активизировать межвузовское образование в пространстве СНГ.

Юбилей великой Победы будет одной из основных тем гуманитарный мероприятий СНГ в 2020 году

Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству:
Появляется много новых проектов, связанных культурой молодежной, скажем так. Очень много заявок от новых молодых институций, которые хотят работать на стыке искусства и современного IT-знания. Естественно, это для нас достаточно новая такая история.

Юбилей великой Победы будет одной из основных тем гуманитарный мероприятий СНГ в 2020 году

Брест завершает свою миссию в роли культурной столицы СНГ и передает эстафету казахскому городу Шымкенту. Уже известно, что в 2021 году культурным центром Содружества станет Душанбе.

Люди в материале: Александр Карлюкевич, Михаил Швыдкой
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В 2020 году в Содружестве Независимых Государств необходимо больше внимания уделять истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об...
 
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