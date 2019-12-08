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Встреча лидеров «нормандской четверки» во Франции продолжалась более двух часов

09.12.2019 23:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Во Франции завершилась встреча лидеров стран «нормандской четверки». Она продолжалась более двух часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча лидеров «нормандской четверки» во Франции продолжалась более двух часов

Лидеры Украины, России, Франции и Германии обсудили возможные пути по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины. Последний раз в таком формате диалог вели в Минске. Принятые в 2015 году во Дворце Независимости решения по-прежнему остаются сдерживающим фактором для силового противостояния и кровопролития.

Встреча лидеров «нормандской четверки» во Франции продолжалась более двух часов

Встреча лидеров «нормандской четверки» во Франции продолжалась более двух часов

Как развивались события – в репортаже Алексея Елфимова. Подробности в видеоматериале.

Встреча лидеров «нормандской четверки» во Франции продолжалась более двух часов

Люди в материале: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель
 
Теги: Минск
 
 
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Во Франции завершилась встреча лидеров стран «нормандской четверки». Она продолжалась более двух часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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