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Правительство готово сделать выходным 2 января без отработки

09.12.2019 20:22 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Указ об этом проходит согласование, и неизвестно подписал ли его Александр Лукашенко.

«Речь идет о том, чтобы сделать выходной 2 января без переноса рабочего дня», — сообщили в пресс-службе Совета министров.

По данным ведомства, если глава Беларуси подпишет указ в этом году, то ближайшее 2 января будет официальным выходным. Это значит, что отрабатывать его 4 января не придется.

На днях премьер-министр Сергей Румас сообщил, что правительство внесло в Администрацию президента проект указа по поводу выходного 2 января, передает «Спутник».

Напомним, согласно графику переноса рабочих дней в 2020 году, новогодние праздники включают 1 и 2 января, а всего в году будет три рабочих субботы. Однако ранее Румас пообещал журналистам подумать над возможностью сделать 31 декабря выходным.

В интернете петицию за выходной в последний день года подписало 15,7 тысяч человек. Однако в итоге предложение не было поддержано.

В 2018 белорусы так же активно подписывали петицию за выходной 2 января, однако тогда им навстречу не пошли.

 
 
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Указ об этом проходит согласование, и неизвестно подписал ли его Александр Лукашенко. «Речь идет о том, чтобы сделать выходной 2 января без переноса рабочего дня»,...
 
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