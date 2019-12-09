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Правительство готово сделать выходным 2 января без отработки
Источник материала: БДГ
Указ об этом проходит согласование, и неизвестно подписал ли его Александр Лукашенко.
«Речь идет о том, чтобы сделать выходной 2 января без переноса рабочего дня», — сообщили в пресс-службе Совета министров.
По данным ведомства, если глава Беларуси подпишет указ в этом году, то ближайшее 2 января будет официальным выходным. Это значит, что отрабатывать его 4 января не придется.
На днях премьер-министр Сергей Румас сообщил, что правительство внесло в Администрацию президента проект указа по поводу выходного 2 января,
Напомним, согласно графику переноса рабочих дней в 2020 году,
В интернете петицию за выходной в последний день года подписало 15,7 тысяч человек. Однако в итоге предложение
В 2018 белорусы так же активно
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Указ об этом проходит согласование, и неизвестно подписал ли его Александр Лукашенко. «Речь идет о том, чтобы сделать выходной 2 января без переноса рабочего дня»,...
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