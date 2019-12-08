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Беларусь и Монголия подписали соглашение о строительстве молочного кластера
Источник материала: Партизан
Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько и исполняющий обязанности государственного секретаря Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Жамбалцэрэн Тумур-Уяа подписали соглашение о сотрудничестве по строительству молочного кластера в Монголии.
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"Стратегией правительства Монголии предусмотрено создание молочного завода общей мощностью 100 т молока в сутки и молочно-товарных комплексов на 600 голов с замкнутым циклом воспроизводства. Заказчиком проекта выступает Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии", - рассказали в пресс-службе.
В качестве генподрядчика определено РУП "Белстройцентр", проектировщиками молочного завода и молочно-товарных ферм выступят ОАО "Институт "Белгипроагропищепром" и ОАО "Институт Гомельагропромпроект". А поставщиком оборудования для молочно-товарных комплексов будет ОАО "Гомельагрокомплект".
Для разработки технического задания проекта создана совместная рабочая группа. В состав белорусской части включены представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, а также проектировщики и поставщик оборудования.
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Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько и исполняющий обязанности государственного секретаря Министерства продовольствия,...
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