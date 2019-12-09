В Беларуси начали повышать стоимость проезда в городском и пригородном транспорте

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в регионах начали повышать стоимость проезда в городском и пригородном общественном транспорте. Первым регионом, в котором подняли стоимость проезда, стала Брестская область. Изменения предусмотрены решением Брестского облисполкома № 713 от 3 декабря. В ближайшее время стоимость проезда должны поднять и в остальных регионах. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменилась цена талончиков.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Талончик на одну поездку на обычных и скоростных маршрутах в Брестской области подорожает на 5 копеек — до 60 копеек, а на экспрессных — до 70 копеек.

При этом предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении за один километр проезда также вырастут и составят:

на обычных маршрутах — 0,08 рубля (сейчас — 0,07 рубля);

на скоростных маршрутах — 0,1 рубля (сейчас — 0,09 рубля);

на экспрессных маршрутах — 0,11 рубля (сейчас — 0,10 рубля);

на дополнительных рейсах — 0,1 рубля (сейчас — 0,09 рубля).

Как ожидается, в ближайшее время должно быть принято решение о повышении стоимости проезда в городском и пригородном транспорте и в других регионах, а также в Минске.

Напомним, в сентябре транспортники направили в МАРТ свои предложения по повышению стоимости проезда в городском общественном транспорте и обоснование роста цен. В некоторых регионах предлагали поднять стоимость талончиков сразу на 10 копеек.

В регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз принимали в ноябре прошлого года. Тогда талончик на одну поездку на городском транспорте подорожал до 55 копеек, а при покупке у водителя — до 60 копеек. Стоимость проезда в автобусах экспрессных маршрутов увеличилась до 65 копеек. В числе первых цену талончиков увеличили транспортники Минской области.

В Минске стоимость проезда в конце прошлого года не стали поднимать, хотя такая возможность обсуждалась . В столице в последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте выросла с 1 ноября 2017 года — на 5 копеек. После повышения билет на одну поездку на наземном городском транспорте подорожал до 60 копеек.

Сколько белорусы возмещают за проезд в городском общественном транспорте?

В 2018 году белорусы возмещали 70% затрат на проезд в городском автомобильном транспорте. Остальную сумму возмещают из госбюджета. Уровень компенсации затрат отличается по Минску и областям.

По областям уровень возмещения белорусами затрат на перевозки пассажиров городским автомобильным транспортом составлял 82,1%, а по Минску — 62,3%, — сообщили в МАРТ. При этом в Минске уровень возмещения белорусами затрат на перевозки наземным городским общественным транспортом (без учета городских электричек БелЖД) составил в прошлом году 55,8%, а в метрополитене — 73,9%.

В «Минсктрансе» в апреле этого года рассказывали , сколько должен стоить проезд, чтобы общественный транспорт в столице окупался.

— Это не секрет: в ближайших странах, например в Прибалтике, проезд стоит 1−1,2 евро (2,36−2,84 рубля в пересчете по курсу Нацбанка на 19 апреля. — Прим. TUT.BY). Даже в России лет пять назад проезд стоил примерно 1 доллар. Сегодня примерно такая же стоимость талона должна быть и у нас, чтобы транспорт окупался, — рассказал заместитель гендиректора «Минсктранса» Виктор Тозик.

В Минске пассажиры оплачивают от 40 до 50% от себестоимости проезда, в зависимости от вида транспорта, сообщил в апреле этого года первый заместитель генерального директора «Минсктранса» Олег Дзюбенко.

В МАРТ поясняли, что «Минсктранс» при подсчете уровня возмещения пассажирами стоимости проезда не учитывает НДС. Поэтому данные предприятия по уровню возмещения минчанами стоимости проезда ниже, чем данные МАРТ.

Власти планируют к 2020 году уровень возмещения населением затрат городским автомобильным транспортом поднять до отметки не менее 80%, в том числе в областях — не менее 90% и Минске — не менее 70%, а пригородным автомобильным транспортом — не менее 65%.