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В Беларуси начали повышать стоимость проезда в городском и пригородном транспорте
Источник материала: Tut.by
В Беларуси в регионах начали повышать стоимость проезда в городском и пригородном общественном транспорте. Первым регионом, в котором подняли стоимость проезда, стала Брестская область. Изменения предусмотрены
Талончик на одну поездку на обычных и скоростных маршрутах в Брестской области подорожает на 5 копеек — до 60 копеек, а на экспрессных — до 70 копеек.
При этом предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении за один километр проезда также вырастут и составят:
Как ожидается, в ближайшее время должно быть принято решение о повышении стоимости проезда в городском и пригородном транспорте и в других регионах, а также в Минске.
Напомним, в сентябре транспортники
В регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз
В Минске стоимость проезда в конце прошлого года не стали поднимать, хотя такая возможность
Сколько белорусы возмещают за проезд в городском общественном транспорте?
В 2018 году белорусы
По областям уровень возмещения белорусами затрат на перевозки пассажиров городским автомобильным транспортом составлял 82,1%, а по Минску — 62,3%, — сообщили в МАРТ. При этом в Минске уровень возмещения белорусами затрат на перевозки наземным городским общественным транспортом (без учета городских электричек БелЖД) составил в прошлом году 55,8%, а в метрополитене — 73,9%.
В «Минсктрансе» в апреле этого года
— Это не секрет: в ближайших странах, например в Прибалтике, проезд стоит 1−1,2 евро (2,36−2,84 рубля в пересчете по курсу Нацбанка на 19 апреля. — Прим. TUT.BY). Даже в России лет пять назад проезд стоил примерно 1 доллар. Сегодня примерно такая же стоимость талона должна быть и у нас, чтобы транспорт окупался, — рассказал заместитель гендиректора «Минсктранса» Виктор Тозик.
В Минске пассажиры оплачивают от 40 до 50% от себестоимости проезда, в зависимости от вида транспорта, сообщил в апреле этого года первый заместитель генерального директора «Минсктранса» Олег Дзюбенко.
В МАРТ поясняли, что «Минсктранс» при подсчете уровня возмещения пассажирами стоимости проезда не учитывает НДС. Поэтому данные предприятия по уровню возмещения минчанами стоимости проезда ниже, чем данные МАРТ.
Власти планируют к 2020 году уровень возмещения населением затрат городским автомобильным транспортом
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Первым регионом, в котором подняли стоимость проезда, стала Брестская область.
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