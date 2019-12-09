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Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске построят уникальную тренировочную ледовую арену и откроют Центр фигурного катания на коньках Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По самым скромным подсчетам с появлением арены желающих заняться этим видом спорта станет в четыре раза больше – сейчас в стесненных условиях тренируются около 60 детей. Реализует уникальный проект частное белорусско-чешское предприятие. Это еще один яркий пример социальной ответственности бизнеса.
Два часа на льду в неделю – пока это максимум, который могут себе позволить юные витебские фигуристы. Иногда, чтобы попасть на тренировку, вставать приходится и в пять утра. Но даже эти неудобства не останавливают Алину и Максима на пути к мечте.
Алина Астапова, воспитанница Витебского областного ЦОР по зимним видам спорта:
Максим Астапов, воспитанник Витебского областного ЦОР по зимним видам спорта:
Поделить лед, как торт со взбитыми сливками, поровну между хоккеистами, конькобежцами, фигуристами и просто любителями невозможно. Имеющаяся площадка и так загружена в полтора раза больше нормы. А снимать те самые сливки хотят все. В том числе и мамы, которые в ущерб собственным интересам пытаются защитить детские.
Галина Астапова, мама воспитанников Витебского областного ЦОР по зимним видам спорта:
Татьяна Майорова, мама воспитанницы Витебского областного ЦОР по зимним видам спорта:
Школе профессионального фигурного катания в Витебске быть. А вместе с ней и новому тренировочному комплексу.
Анастасия Бут, корреспондент:
Стоимость уникального проекта – 2 миллиона евро. Все расходы на себя берет частное белорусско-чешское предприятие. Построить обещают за полтора года и даже раньше.
Алексей Сычев, член совета директоров частного белорусско-чешского предприятия:
Тренироваться на новой арене смогут дети и взрослые, любители и профессионалы. А приезд спортсменов мирового уровня на тренировки в Витебск станет обычным делом. Это обещают именитые чемпионы Советского Союза Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин. Они возглавят Витебский центр фигурного катания на коньках.
Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, четырехкратная чемпионка мира:
Игорь Бобрин, чемпион Европы по фигурному катанию, заслуженный тренер России:
Российские фигуристы, к слову, до сих пор спорят, какой город самый «фигурный» – Москва или Санкт-Петербург. Аналогичным вопросом скоро зададутся и белорусские спортсмены: Витебск намерен стать не только родиной батутистов-олимпийцев.
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Новости Беларуси. В Витебске построят уникальную тренировочную ледовую арену и откроют Центр фигурного катания на коньках Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина,...
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