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Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием

10.12.2019 00:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске построят уникальную тренировочную ледовую арену и откроют Центр фигурного катания на коньках Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием

По самым скромным подсчетам с появлением арены желающих заняться этим видом спорта станет в четыре раза больше – сейчас в стесненных условиях тренируются около 60 детей. Реализует уникальный проект частное белорусско-чешское предприятие. Это еще один яркий пример социальной ответственности бизнеса.

С восходящими звездочками и мэтрами фигурного катания пообщалась Анастасия Бут.

Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием

Два часа на льду в неделю – пока это максимум, который могут себе позволить юные витебские фигуристы. Иногда, чтобы попасть на тренировку, вставать приходится и в пять утра. Но даже эти неудобства не останавливают Алину и Максима на пути к мечте.

Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием

Алина Астапова, воспитанница Витебского областного ЦОР по зимним видам спорта:
Я очень люблю на льду кататься и делать упражнения. Всякие «ласточка», «пистолетик», «колечко».

Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием

Максим Астапов, воспитанник Витебского областного ЦОР по зимним видам спорта:
Если бы мама привозила нас рано утром и вечером забирала – это было бы очень классно.

Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием

Поделить лед, как торт со взбитыми сливками, поровну между хоккеистами, конькобежцами, фигуристами и просто любителями невозможно. Имеющаяся площадка и так загружена в полтора раза больше нормы. А  снимать те самые сливки хотят все.  В том числе и мамы, которые в ущерб собственным интересам пытаются защитить детские.

Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием

Галина Астапова, мама воспитанников Витебского областного ЦОР по зимним видам спорта:
Я пожертвовала собственной карьерой для того, чтобы водить сюда детей. У меня их четверо, двоих из них я вожу на лед.

Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием

Татьяна Майорова, мама воспитанницы Витебского областного ЦОР по зимним видам спорта:
Так как нам не хватает льда, расписание у нас плавающее. Мы не пропускаем ни одно из занятий. И при этом я согласна даже платить за дополнительный лед, посещать платные занятия, если это как-то поможет заполнить недостающие пробелы в нашем расписании. 

Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием

Школе профессионального фигурного катания в Витебске быть. А вместе с ней и новому тренировочному комплексу.

Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием

Анастасия Бут, корреспондент: 
Ледовая арена в Витебске будет построена по лучшим технологиям в мире. Подобных проектов не реализовывали пока ни в Беларуси, ни даже в России. Работать арена будет круглый год – нет необходимости в технологическом перерыве. Управлять температурой льда и климатом в помещениях можно будет с обычного смартфона. 60 на 30 метров сама площадка, что соответствует самым современным требованиям и олимпийским стандартам.

Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием

Стоимость уникального проекта – 2 миллиона евро. Все расходы на себя берет частное белорусско-чешское предприятие. Построить обещают за полтора года и даже раньше.

Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием

Алексей Сычев, член совета директоров частного белорусско-чешского предприятия:
Наш глава государства говорит о том, что любой бизнес невозможен, если он не выполняет какой-то социальной функции. Поэтому здесь как раз таки элемент государственно-частного партнерства.

Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием

Тренироваться на новой арене смогут дети и взрослые, любители и профессионалы. А приезд спортсменов мирового уровня на тренировки в Витебск станет обычным делом. Это обещают именитые чемпионы Советского Союза Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин. Они возглавят Витебский центр фигурного катания на коньках.

Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием

Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, четырехкратная чемпионка мира:
С апреля, да уже сейчас, подбираем и разговариваем с тренерами, которые приедут сюда и будут здесь работать. И в сентябре мы начнем набор детей. Мы должны заставить их заболеть фигурным катанием.

Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием

Игорь Бобрин, чемпион Европы по фигурному катанию, заслуженный тренер России:
Мы с Наташей помогали очень многим спортсменам всего мира. Это были и японские, и французские, и немецкие, и датские, и шведские фигуристы. Почему нам не помочь белорусским? Нашим собратьям. Не только же нужно дружить в политике, нужно помогать друг другу в таких разрядах, как спорт. Для нас работа с маленькими детьми ничуть не отличается от работы с серьезными спортсменами, потому что в них могут быть звездочки, которые потом будут сверкать и прославлять Беларусь в фигурном катании.

Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием

Российские фигуристы, к слову, до сих пор спорят, какой город самый «фигурный» – Москва или Санкт-Петербург. Аналогичным вопросом скоро зададутся и белорусские спортсмены: Витебск намерен стать не только родиной батутистов-олимпийцев.

Бестемьянова и Бобрин в Беларуси: мы должны заставить детей заболеть фигурным катанием

Люди в материале: Алина Астапова, Максим Астапов, Галина Астапова, Татьяна Майорова, Анастасия Бут, Алексей Сычев, Наталья Бестемьянова, Игорь Бобрин
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске построят уникальную тренировочную ледовую арену и откроют Центр фигурного катания на коньках Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина,...
 
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