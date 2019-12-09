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Зачем Генпрокуратура похвалилась ростом просроченной дебиторской задолженности?

10.12.2019 00:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Зачем Генпрокуратура похвалилась ростом просроченной дебиторской задолженности?

Просроченная внешняя дебиторская задолженность белорусских предприятий опять пошла в рост... Благодаря существенному повышению дисциплины расчетов.

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил о существенном повышении дисциплины расчетов с белорусскими предприятиями. Для красивой картины даже были приведены реальные цифры.

Так, по данным Генпрокуратуры, С 2015 года прокурорами проведено 553 проверки, в суды более 400 исков в сумме, эквивалентной 134,9 млн долларов. Это позволило вернуть в хозяйственный оборот наших предприятий около 138 млн долларов. Не обошлось и без возбуждения уголовных дел, количество которых перевалило за сотню. Основной объем просроченной дебиторки приходится на Россию и тут также удалось достигнуть прогресса: при росте экспорт на 3,7% размер внешней просроченной дебиторской задолженности снизился на 5%. В общем, довольно красиво получилось.

Прежде, чем перейти к сути, отметим, что просроченная дебиторская задолженность белорусских предприятий всегда была головной болью и президента, и правительства. Борьба с ней велась в переменным успехом и последнее серьезные меры были приняты как раз в конце 2015 года, когда президент дал соответствующее по активизации соответствующей работы по должникам. И действительно активизировали. Поэтом Александр Конюк не случайно сравнил с 2015 годом, вот только привел далеко не все цифры, а только те, которые позволяют заявить о существенном повышении дисциплины расчетов. На самом деле все далеко не так.

Согласно данным Национальным статистического комитета, по итогам 2015 года просроченная дебиторская задолженность белорусских предприятий составила 569 млн долларов в эквиваленте. После поручения президента этот показатель неизменно снижался, вы том числе и усилиями Генеральной прокуратуры.

Так за 2016 года просроченная кредиторская задолженность составила 467 млн долларов, за 2017 год – 448 млн долларов, за 2018 год – 419 млн долларов. А вот в 2019 году, по итогам 9 месяцев, просроченная дебиторская задолженность составила уже 447 млн долларов.

Поскольку Генеральная прокуратура сравнила динамику изменения размера просроченной дебиторки с динамикой экспорта, чтобы выставить себя в лучшем свете, поступим таким же образом.

По данным Белстата, за 9 месяцев 2019 года экспорт Беларуси в сравнении с аналогичным периодом 2018 года уменьшился на 3%, а вот просроченная дебиторка увеличилась на 6,7%. По итогу года будут все 7%.

Опять же, если проанализировать данные Белстата, что видно будет, что в 2017 году просроченная дебиторская задолженность сократилась на 4,1% при росте экспорта аж на 24,2%. В 2018 году экспорт вырос на 15,9%, а просроченная дебиторка опять же сократилась на 6,5%. В 2019 году все происходит с точность до наоборот: экспорт падает, а просроченная дебиторка растет. Откуда же тогда такой позитивный настрой у Генеральной прокуратуры?

Тут не нужно обладать каким-то особыми аналитическими способностями, чтобы понять, что система дала сбой. После поручения, которое президент дал в 2015 году, первый год пошел на раскачку, а вот последующие два, действительно дали результат. Но эффект закончился, и понятно почему.

Генеральная прокуратура сконцентрировала свои усилия на устранении одной из причин роста просроченной дебиторской задолженности, игнорируя другие. Понятно, что изменить систему не так просто, но хоть попытаться можно. Иначе, в погоне за выполнением показателей по разгрузке складов, по росту экспорта белорусские предприятия будут и дальше наращивать дебиторку, а прокуратура будет искать некую черную кошку в темной комнате.

 
 
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Просроченная внешняя дебиторская задолженность белорусских предприятий опять пошла в рост... Благодаря существенному повышению дисциплины расчетов.
 
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