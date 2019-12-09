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В Барановичах служебный автомобиль милиции совершил наезд на пешехода

10.12.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации, сегодня, 9 декабря, около 20:20 часов, на улице Жукова, напротив д.16, водитель автомобиля "Приора" совершил наезд на пешехода 1967 г.рождения, местного жителя, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Барановичах служебный автомобиль милиции совершил наезд на пешехода

Для оказания медицинской помощи мужчина доставлен в больницу.

В Барановичах служебный автомобиль милиции совершил наезд на пешехода

Водитель - сотрудник милиции трезв.

В Барановичах служебный автомобиль милиции совершил наезд на пешехода

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

В Барановичах служебный автомобиль милиции совершил наезд на пешехода

В Барановичах служебный автомобиль милиции совершил наезд на пешехода

Проводится проверка по факту ДТП.

Официальный представитель УВД Наталья Сахарчук
фото ОГАИ Барановичского ГОВД

 
 
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  По предварительной информации, сегодня, 9 декабря, около 20:20 часов, на улице Жукова, напротив д.16, водитель автомобиля "Приора" совершил наезд на пешехода 1967...
 
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