|
В Барановичах служебный автомобиль милиции совершил наезд на пешехода
10.12.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации, сегодня, 9 декабря, около 20:20 часов, на улице Жукова, напротив д.16, водитель автомобиля "Приора" совершил наезд на пешехода 1967 г.рождения, местного жителя, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Для оказания медицинской помощи мужчина доставлен в больницу.
Водитель - сотрудник милиции трезв.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Проводится проверка по факту ДТП.
Официальный представитель УВД Наталья Сахарчук
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, сегодня, 9 декабря, около 20:20 часов, на улице Жукова, напротив д.16, водитель автомобиля "Приора" совершил наезд на пешехода 1967...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)