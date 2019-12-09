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Власти пересматривают ставки налога на недвижимость и землю. Сколько составит сбор

10.12.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси устанавливают ставки налога на недвижимость и землю на 2020 год. Напомним, местные власти могут уменьшать или увеличивать действующие ставки, но не больше установленного потолка. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие ставки устанавливают на следующий год в разных районах.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Налог на недвижимость начисляют от стоимости объекта недвижимости.

Ставка налога на недвижимость для физлиц, у которых есть в собственности капитальные строения (здания, сооружения), а также машино-места, составляет 0,1% от стоимости объекта недвижимости. А для тех, кто владеет двумя и более жилыми помещениями в многоквартирных или блокированных жилых домах — 0,2% от стоимости таких помещений.

Ставки земельного налога могут увеличиваться или уменьшаться местными Советами депутатов для отдельных категорий плательщиков.

Напомним, с января этого года в Беларуси заработал обновленный Налоговый кодекс. Некоторые изменения затронули налог на недвижимость и землю. Для местных властей — Минского городского Совета депутатов, а также для их коллег из областей — установили лимиты по ставкам налога на недвижимость и землю. На 2019 год его максимальный размер могут повышать в 2,5 раза, а с 2020 — в 2 раза.

Какие ставки налога на землю и недвижимость устанавливают на 2020 год?

В Брестском районе, к примеру, для физлиц ставки земельного налога на 2020 год повысили в 2 раза, а на недвижимость — в 1,5 раза (для тех, кто состоит в садоводческих товариществах, а также для владельцев гаражей индивидуальной застройки, — в 2 раза), в Крупском районе — в 1,5 и 1,3 раза соответственно, в Лидском — в 1,8 и 1,5 раза соответственно.

В Клецком районе ставки земельного налога и налога на недвижимость для филиц в 2020 году повысят в 1,5 раза, в Пинском (кроме городского поселка Логишин), Осиповичском, Славгородском, Чаусском — в 2 раза, в Костюковичском — в 1,1 раза.

Ставку налога на земельный налог в Зельвенском районе в следующем году повысят в 1,7 раза, в Берестовицком — в 2 раза.

Налоговики поясняют, что снижение коэффициентов отразится и на сумме налогов, которые будут выставлены к уплате. То есть сумма будет ниже.

Какие суммы налога уплачивают белорусы?

Налог на недвижимость в среднем по республике за 2018 год составил 40 рублей на одного плательщика, в Минске — 65 рублей, рассказывали ранее в МНС. «Размеры земельного налога в среднем по республике — 18 рублей, в Минске — 116 рублей. Земельный налог рассчитывается из кадастровой стоимости земли, а в Минске она высокая», — пояснял начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Михаил Рассолько.

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Теги: Минск
 
 
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Местные власти могут уменьшать или увеличивать действующие ставки налога на землю и недвижимость.
 
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