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Власти пересматривают ставки налога на недвижимость и землю. Сколько составит сбор
Источник материала: Tut.by
В Беларуси устанавливают ставки налога на недвижимость и землю на 2020 год. Напомним, местные власти могут уменьшать или увеличивать действующие ставки, но не больше установленного потолка. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие ставки устанавливают на следующий год в разных районах.
Налог на недвижимость начисляют от стоимости объекта недвижимости.
Ставка налога на недвижимость для физлиц, у которых есть в собственности капитальные строения (здания, сооружения), а также машино-места, составляет 0,1% от стоимости объекта недвижимости. А для тех, кто владеет двумя и более жилыми помещениями в многоквартирных или блокированных жилых домах — 0,2% от стоимости таких помещений.
Ставки земельного налога могут увеличиваться или уменьшаться местными Советами депутатов для отдельных категорий плательщиков.
Напомним, с января этого года в Беларуси
Какие ставки налога на землю и недвижимость устанавливают на 2020 год?
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Ставку налога на земельный налог в
Налоговики поясняют, что снижение коэффициентов отразится и на сумме налогов, которые будут выставлены к уплате. То есть сумма будет ниже.
Какие суммы налога уплачивают белорусы?
Налог на недвижимость в среднем по республике за 2018 год
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Местные власти могут уменьшать или увеличивать действующие ставки налога на землю и недвижимость.
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