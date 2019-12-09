Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня, 9 декабря 2019 года, президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку начальника Генштаба – заместителя министра обороны, генерал-майора Олега Белоконева.

Соответствующий указ 5 декабря подписал президент Беларуси. Документ уже выложен на Национальном правовом интернет-портале.

Увольнение объясняется тем, что 17 ноября Белоконев стал депутатом Палаты представителей от Пуховичского округа № 65. В запас его уволили с правом ношения военной формы и знаков отличия.

Напомним, что согласно белорусскому законодательству Белоконев не может совмещать должность начальника Генштаба с депутатской деятельностью.

Белоконев был назначен начальником Генштаба и первым замом министра обороны в январе 2014 года. До этого он являлся командующим силами специальных операций ВС Беларуси.