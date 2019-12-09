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Минчане о 16-метровом медиафасаде на жилом доме проспекта: «Без ночных штор - будет кошмар»
Источник материала: Tut.by
Недавно на фасаде жилого дома возле метро «Академия наук» установили большой рекламный экран. В первые же дни на рекламную конструкцию обратили внимание и жители дома напротив — ночью светодиоды ярко светили в окно. Когда его будут выключать и как отрегулировали работу фасада — в материале TUT.BY.
Минчанин Сергей живет в доме на проспекте Независимости. Окна его спальни выходят на здание, где раньше висел обычный рекламный баннер. Но в конце ноября там появился современный медиафасад. В компании «Колорэкспресс» обещали, что он будет работать без шума и вибраций, а на ночь экран будут выключать. Тем не менее, Сергей говорит, что фасад на прошлой неделе и на выходных работал и ночью.
— Экран горел до 9 вечера, а потом я проснулся в 1.30 ночи, потому что он ярко светил. У меня обычно рольшторы наполовину закрыты — чтобы видеть с утра, что там происходит на улице, а в этот раз мне пришлось их полностью опускать. Но даже после этого свет все равно пробивался в комнату. Было очень ярко, без ночных штор — это будет кошмар. Утром на фасаде была просто яркая заставка.
Собеседник говорит, что соседи тоже обратили внимание на яркий свет, но надеются, что это временно.
Директор компании «Колорэкспресс» Юлия Дубовская говорит, что работу медиафасада тестировали в ту неделю.
— Мы уже отрегулировали яркость, теперь в вечернее время экран работает с минимальной яркостью на 2%. Этого будет достаточно, чтобы не мешать жителям домов, тем более там нет прямого воздействия, только под углом. Мы понимаем, что находимся в городе, хотим быть максимально гармоничными в этом пространстве и постараемся сделать все возможное, чтобы никому не мешать, но в то же время оставаться эффективными.
По словам директора компании, экран высокотехнологичный и позволяет легко вносить корректировки в его работу.
— Время работы экрана по вечерам, а также его яркость в ближайшее время будут отрегулированы.
Возможно, медиафасад будет работать до двух часов ночи.
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В первые же дни на рекламную конструкцию обратили внимание и жители дома напротив - люди проснулись ночью от яркого света светодиодного экрана.
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