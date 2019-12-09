Минчане о 16-метровом медиафасаде на жилом доме проспекта: «Без ночных штор - будет кошмар»

Источник материала: Tut.by

Недавно на фасаде жилого дома возле метро «Академия наук» установили большой рекламный экран. В первые же дни на рекламную конструкцию обратили внимание и жители дома напротив — ночью светодиоды ярко светили в окно. Когда его будут выключать и как отрегулировали работу фасада — в материале TUT.BY.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Минчанин Сергей живет в доме на проспекте Независимости. Окна его спальни выходят на здание, где раньше висел обычный рекламный баннер. Но в конце ноября там появился современный медиафасад. В компании «Колорэкспресс» обещали, что он будет работать без шума и вибраций, а на ночь экран будут выключать. Тем не менее, Сергей говорит, что фасад на прошлой неделе и на выходных работал и ночью.

— Экран горел до 9 вечера, а потом я проснулся в 1.30 ночи, потому что он ярко светил. У меня обычно рольшторы наполовину закрыты — чтобы видеть с утра, что там происходит на улице, а в этот раз мне пришлось их полностью опускать. Но даже после этого свет все равно пробивался в комнату. Было очень ярко, без ночных штор — это будет кошмар. Утром на фасаде была просто яркая заставка.



Такой вид из спальни был у читателя Сергея в 7 декабря в 0.54 и 6 декабря в 1.17 ночи

Собеседник говорит, что соседи тоже обратили внимание на яркий свет, но надеются, что это временно.

Директор компании «Колорэкспресс» Юлия Дубовская говорит, что работу медиафасада тестировали в ту неделю.

— Мы уже отрегулировали яркость, теперь в вечернее время экран работает с минимальной яркостью на 2%. Этого будет достаточно, чтобы не мешать жителям домов, тем более там нет прямого воздействия, только под углом. Мы понимаем, что находимся в городе, хотим быть максимально гармоничными в этом пространстве и постараемся сделать все возможное, чтобы никому не мешать, но в то же время оставаться эффективными.

По словам директора компании, экран высокотехнологичный и позволяет легко вносить корректировки в его работу.

— Время работы экрана по вечерам, а также его яркость в ближайшее время будут отрегулированы.

Возможно, медиафасад будет работать до двух часов ночи.