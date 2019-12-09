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В Беларуси зимние курорты приняли первых отдыхающих

10.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси открылись зимние курорты. Они уже приняли первых туристов. Катаются на заснеженных склонах не только белорусы, но и гости из других стран. Что интересного есть на горнолыжных трассах, узнал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев. 

В этом году в центре «Силичи» предлагают посетителям 14 лыжных трасс. Может быть не так много, если сравнивать с крупными горнолыжными курортами за границей. Но для равнинной Беларуси и этого вполне достаточно. Причем здесь работают трассы разной сложности. Как для профи, с крутыми спусками, так и менее сложные для новичков или для тех людей, которые недавно встали на лыжи или сноуборд. 

Не умеешь кататься, научат. Тренировку начинают с главного: как правильно повернуться и не упасть. 

«Первостепенно приходит чувство баланса и правильное распределение веса. В среднем базу можно получить за два занятия», – пояснил инструктор. 

Трассы подготовили еще в конце ноября. Для туристов они открыты ежедневно и до полуночи, даже в плюсовую погоду. Если мало снега, наметут искусственного специальными пушками. С сервисом тоже помогут. 

«Сегодня обращались к ребятам по поводу настройки лыж. Все замечательно, все сделали бесплатно. Потому что в Австрии, когда я попросила отрегулировать и посмотреть ботинок, с меня попросили 12 евро», – рассказал отдыхающий. 

Среди отдыхающих пока в основном жители Беларуси. К новогодним каникулам ждут и иностранных гостей. Желающих попасть в настоящую зимнюю сказку к праздникам особенно много. 

«Основная масса наших гостей – это жители Российской Федерации. И на новогодние праздники уже на сегодняшний день все номера забронированы, причем это длительные заезды», – сказал начальник горнолыжного центра Сергей Громада.  

В день горнолыжный комплекс может принимать более пяти тысяч туристов. Ну а чтобы отдых был комфортным, здесь провели реконструкцию. Обновили не только трассы, но и гостиницу, а также бани. Цены же постарались сохранить прежними.  Среднеевропейскими. Это, говорят, в швейцарских Альпах дорого. А в белорусских горах отдых доступен каждому.



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На горнолыжных трассах катаются не только белорусы, но и гости из других стран.
 
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