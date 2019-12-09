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Мировое открытие: супермаркет EUROSPAR открывается в Кобрине!

10.12.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

   Все строительные работы закончились и уже 12 декабря в г. Кобрине по адресу: ул. Дружбы, 20 – состоится праздничное открытие нового супермаркета EUROSPAR. А значит мировая сеть SPAR, обслуживающая покупателей в 49 странах мира будет доступна и кобринчанам.

 СПРАВКА: Первый магазин SPAR был открыт в Нидерландах в 1932 году. В Беларусь сеть пришла в 2017 году, когда в августе 2017 года в Минске открылся первый магазин SPAR. Затем открылись 5 ультрасовременных супермаркетов EUROSPAR, а затем еще 2 магазина SPAR формата «у дома» в Минске. Супермаркет EUROSPAR в г. Кобрине станет девятым магазином в сети SPAR в Беларуси.

Мировое открытие: супермаркет EUROSPAR открывается в Кобрине!

Новый супермаркет EUROSPAR в Кобрине расположился на площади около 2000 м² и обладает торговой зоной более 1200 м². EUROSPAR предложит жителям города множество новинок: мангал на открытом огне, тандыр – печь-жаровню, где будут выпекать лепешки, пиццу, приготовленную в течение 15 минут, салат-бар «Собери себе сам», широкую линейку готовых завтраков, обедов и ужинов, хлеба на вес по старинным рецептурам, ароматный свежий кофе и зону кафе с бесплатным WiFi, где можно будет самостоятельно подогреть купленные продукты, с комфортом перекусить, а также зарядить телефон. Среди специальных сервисов: фарш или стейк из выбранного куска мяса, идеальная нарезка сыра, хлеба, колбасных изделий, чистка рыбы, возможность попробовать продукцию кулинарии перед покупкой, приготовить выбранный товар на мангале или в коптильне. Мировые кухни будут представлены в одном магазине: в продаже в зоне фудкорта будут свежие роллы, шаурма, блины, шаньга и китайская лапша вок, приготовленные нашими поварами на месте. Сладкоежки смогут побаловать себя хрустящей домашней выпечкой и сладкими пончиками.

Мировое открытие: супермаркет EUROSPAR открывается в Кобрине!

«Мы объездили много стран, посещали наших опытных коллег, представляющих SPAR в своих регионах, с интересом слушали, впитывали, учились и теперь стараемся реализовать полученный мировой опыт в наших магазинах на территории Беларуси. Многое еще в новинку, как для покупателя, так и для нас самих, поэтому мы не останавливаемся и все еще нуждаемся в поддержке большой семьи SPAR. Мы знаем, что эти нововведения к лучшему: расширенные сервисы, технологии, зонирование в духе современных тенденций, повышенный комфорт, ассортимент готовой продукции, акционная политика, продвинутая программа лояльности и много других уникальных предложений. Как известно, к хорошему быстро привыкаешь, поэтому у нас нет сомнений, что наши старания будут оценены по достоинству, а все новинки приживутся и полюбятся нашими покупателями уже в ближайшее время. Мы же будем стараться совершенствоваться и в дальнейшем, чтобы не подвести нашу большую международную семью» – говорит руководитель коммерческого департамента ЗАО «Юнифуд» Цыган Дмитрий Павлович.  

Открытие состоится в 12.00 и специально в честь праздника вас ждут уникальные акционные предложения, дегустации продукции «кухни SPAR», развлечения для детей, праздничная музыка и, конечно же, всеми любимые бонусы по карте «ВЫГОДА!».

Мировое открытие: супермаркет EUROSPAR открывается в Кобрине!

 
Теги: Минск
 
 
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