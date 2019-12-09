«Если муж откажет жене в покупке колье, она засадит его в тюрьму». Мнение о законе о домашнем насилии

Источник материала: Tut.by

Всякий раз, когда идет новая волна обсуждений закона о противодействии домашнему насилию, находятся те, кто утверждает, что это разрушит традиционную семью. Но что стоит за этим словосочетанием — «традиционная семья» — остается открытым вопросом. Сегодня на него ищет ответ наш колумнист Анна Петрова.

В течение последних месяцев в соседней России идет активное обсуждение законопроекта о домашнем насилии, и можно узнать много любопытного о том, как люди видят традиционный брак и семейные ценности. Противники закона чаще всего аргументируют свою позицию тем, что он якобы угрожает традиционной семье, что он разрушит традиционные устои. Нашлись даже активисты, которые развернули целую кампанию против принятия закона о домашнем насилии.



Вот примеры картинок, которые выкладывают в социальные сети противники принятия закона.





Так что же это за устои такие, которые так легко разрушить? И о какой традиционной семье постоянно идет речь? Может, о временах, когда женщины и дети ели за отдельным столом? Или когда молодожены впервые видели друг друга на свадьбе? Существует куча мифов о том, что раньше люди жили лучше, начиная с девятнадцатого века и хруста французской булки и заканчивая идеализацией Советского Союза.

Часто можно услышать, что старый добрый патриархат для женщин просто сказка, что можно не работать, а мужчина тебя содержит и носит на руках. Периодически кто-то да напишет пост о том, что «я вроде бы за феминизм и равноправие, но хочется нормальной семьи, где муж — кормилец, а я — девочка».

Почему-то по-прежнему общество поддерживает миф, что замужество — это такой конструкт, где женщина не работает, находится под мужниной защитой, а если он вдруг откажет ей в покупке очередного брильянтового колье, то благодаря закону о домашнем насилии она с радостью засадит его в тюрьму.

Традиционная семья — это такая красивая картинка, где муж-кормилец зарабатывает большие деньги, а красавица-жена сидит дома, занимается детьми и собой, лепит пироги и запекает индейку. И вот в этот идеальный мир периодически пытается кто-то ворваться (феминистки, борцы с домашним насилием или геи) и разрушить эту сказку.



Фото: pinterest.com / Это на случай, если вы забыли, как выглядят идеальные семьи в рекламе зубной пасты

Но на практике в таком виде традиционный брак существует разве что в качестве красивой иллюстративной картинки да в рекламных роликах майонеза.

Вот в моей фейсбучной ленте минские френды иногда пишут посты о том, что ищут садовника, или капризничают, что никак не могут подобрать подходящую домработницу. И на минутку можно забыться и подумать, что мы действительно неплохо живем. Но на самом деле в реальности такой вот образ жизни могут позволить себе единицы.

В реальной, повторюсь, жизни традиционный брак — это когда оба работают, а все остальное тянет на себе жена, и денег вечно не хватает, а муж нередко распускает руки.



Фото: pinterest.com

Понятно, что такое положение вещей выгодно мужчинам, потому что ну кто ж добровольно откажется от брака, в котором ты пришел домой, сел поел, посуду на столе оставил, всех построил, тебя утешили, пульт подали, спать уложили. Но почему за него так топят женщины?

Ведь даже если женщина и не работает, это вовсе не значит, что ей живется хорошо, потому что незаметный и неоплачиваемый домашний труд еще хуже офисной работы.

Кроме того, никто обычно не говорит о рисках выбора быть домохозяйкой: в твоей жизни нет вообще никаких гарантий — в любой день муж может умереть или уйти к другой, оставив тебя без средств к существованию.

И можно легко представить себе, каково это — искать работу в пятьдесят, если ты никогда раньше не работала, и какая тебе при этом светит пенсия.



Фото: facebook.com/leprumus / Картинки, которые расходятся по соцсетям, подтверждают, что ложная установка «замужняя женщина = женщина, которая не работает» все еще в ходу

Да, многие женщины с удовольствием сидели бы дома и варили борщи, но, к сожалению, они не могут себе этого позволить по финансовым соображениям. Потому что: ну сколько их, мужчин, которые могут обеспечить своей семье тот самый образ жизни из рекламного ролика, а вдобавок садовника? Но при этом впрягать мужчин в хозяйство почему-то противоречит традиционным ценностям, и в итоге мы имеем ту самую «традиционную семью» со схемой: муж работает, жена ведет хозяйство и занимается детьми + жена тоже работает.

Еще одно прочтение традиционной семьи — это полная гетеросексуальная семья «папа, мама, я». Обязательно оба родителя, обязательно дети. И неважно, как они там живут, кто кого поколачивает, главное — не выносить сор из избы и не разводиться. По-прежнему клеймят матерей-одиночек, забывая, что в большинстве случаев это был вовсе не осознанный выбор, а изначально все затевалось именно как та самая традиционная семья, просто отец семейства очень быстро слился.

Выходит, что традиционный брак — это некий мифический собирательный образ, в большинстве случаев имеющий мало общего с реальностью.

А если глянуть, как Россия грудью стоит против принятия закона о домашнем насилии, как отстаивает свое право продолжать безнаказанно бить и унижать родных, то выходит, что традиционная семья очень уж хрупкая и держится только на бесправии жен и детей, правда?

Согласно современному пониманию, семья — это то, что люди считают семьей. И это не обязательно классическое «мама, папа, я». Только 9% молодежи голосует за консервативную модель .

Если вы живете с лучшей подругой, например, и считаете себя семьей — пожалуйста, вы и есть семья. И не существует одной-единственной правильной модели семьи, каждый может строить ее по своему представлению и удобству, главное, чтобы все были счастливы… и целы.

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