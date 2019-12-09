Путин прокомментировал жесткое решение ВАДА

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о четырехлетнем отстранении российских спортсменов от крупных соревнований.



Фото: пресс-служба президента России

— Во-первых, нужно проанализировать это решение, то, что лежит на поверхности, и то, что я вижу сразу. Например, нет претензий к российскому национальному Олимпийскому комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом — такова Олимпийская хартия.

Это говорит о том, что во всяком случае в данной части решение ВАДА противоречит Олимпийской хартии. И мы имеем все основания подать в CAS, подать в суд.

Есть и другие соображения, но нужно, чтобы все это проанализировали специалисты, юристы и со знанием дела разговаривали с нашими партнерами. Но что самое главное, на мой взгляд, и, мне кажется, все на самом деле соглашаются: любое наказание, так повелось еще со времен римского права, должно быть индивидуально и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения. И все это понимают. Я думаю, что и специалисты ВАДА это тоже понимают.

Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то, мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и Олимпийского движения не имеющие, — сказал Путин.

Напомним, в понедельник исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России. Они включают в себя признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров.

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