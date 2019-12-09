США и Беларусь впервые подписали договор об открытом небе

«Соглашения об открытом небе устанавливают правила, которые способствуют росту эффективной международной гражданской авиации, основанной на рыночных правилах», — говорится в сообщении. Как пояснили в Госдепартаменте, эти соглашения помогут создать дополнительные возможности для туристов, а также для бизнеса.





В Госдепартаменте также отметили, что подписанное 3 декабря соглашение стало первым двухсторонним договором по открытому небу, подписанным с Беларусью.





Помимо Беларуси, первые двусторонние договоры по открытому небу США подписали с Багамскими Островами и Кенией.





Договор по открытому небу

Договор по открытому небу — многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. 24 марта 1992 года в Хельсинки его подписали представители 23 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На данный момент участниками договора являются 32 европейских государства, а также Канада и США.





Беларусь ратифицировала договор 29 мая 2001 года, он вступил в силу 1 января 2002 года.





За период с 2002 по 2019 год в рамках группы государств-участников Беларусь и Россия был принят 91 наблюдательный полет над территорией Республики Беларусь от других государств-участников. В свою очередь, группа государств-участников Беларусь и Россия провела 76 наблюдательных полетов над территориями других государств — участников Договора по открытому небу с участием белорусских представителей.

