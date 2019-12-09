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Женщина предлагала белорускам заниматься проституцией в Польше

10.12.2019 09:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Женщина предлагала белорускам заниматься проституцией в Польше
Фото из открытых источников

Получив согласие от последней, обвиняемая оказала ей помощь в выезде за границу, в том числе помогла собрать необходимые документы.

За содействие в занятие проституцией жительница Браслава получала 50% от заработка пострадавшей.

Это не единственный подобный эпизод.

Женщину задержали. Она обвиняется в том числе в вовлечении и занятии проституцией, организации и использовании занятия проституцией другим лицом, приготовление к организации и использованию занятия проституцией другим лицом и т.д.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщили в Следственном комитете. 

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Теги: Витебск
 
 
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49-летняя жительница Браслава с июня по август 2016 года предлагала 27-летней белоруске систематически оказывать сексуальные услуги за вознаграждение в Польше.
 
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