Женщина предлагала белорускам заниматься проституцией в Польше

Получив согласие от последней, обвиняемая оказала ей помощь в выезде за границу, в том числе помогла собрать необходимые документы.
За содействие в занятие проституцией жительница Браслава получала 50% от заработка пострадавшей.
Это не единственный подобный эпизод.
Женщину задержали. Она обвиняется в том числе в вовлечении и занятии проституцией, организации и использовании занятия проституцией другим лицом, приготовление к организации и использованию занятия проституцией другим лицом и т.д.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщили в Следственном комитете.