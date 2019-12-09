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В пятницу состоялась I отчетно-выборная конференция Несвижского районного объединения профсоюзов

10.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В работе конференции приняли участие председатель Несвижского исполнительного комитета Александр Ломский, председатель Белорусского профессионального союза работников транспорта и коммуникаций Николай Матюк, председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский, председатель Несвижского районного совета ветеранов Геннадий Пашковский, первый секретарь Несвижского РК ОО «БРСМ» Екатерина Ковешникова, председатель молодежного совета Несвижского районного объединения профсоюзов Алёна Виноград, первый секретарь Несвижского районного комитета коммунистической партии Беларуси Марина Шевчук, председатели первичных профсоюзных организаций предприятий и организаций района.
На конференции был рассмотрен ряд вопросов, а также прошло награждение профсоюзных активистов.

В пятницу состоялась I отчетно-выборная конференция Несвижского районного объединения профсоюзов

Председатель Белорусского профессионального союза работников транспорта и коммуникаций Николай Матюк награждает медалью «115-лет Профсоюзному движению Беларуси» методиста Несвижского районного центра культуры Нину Беганскую. Более 20 лет Нина Дмитриевна руководила районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации спорта и туризма

Подробности — в ближайших номерах «НН».
Софья ЛЮБАНЕЦ.


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В работе конференции приняли участие председатель Несвижского исполнительного комитета Александр Ломский, председатель Белорусского профессионального союза...
 
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